Náhla smrť bieloruského ministra zahraničia († 64): V pondelok sa mal stretnúť s Lavrovom!

Vo veku 64 rokov náhle zomrel bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej. Šéfom rezortu diplomacie bol od roku 2012. O jeho úmrtí informuje agentúra Reuters odvolávajúca sa na sobotnú správu bieloruskej štátnej agentúry Belta.

Makej sa tento týždeň v Jerevane zúčastnil na stretnutí Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), šesťčlennej vojenskej aliancie združujúcej Rusko, Bielorusko, Arménsko, Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan. V pondelok sa mal stretnúť so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.

Reuters pripomína, že Makej bol ešte pred prezidentskými voľbami v roku 2020 a následnými masovými protivládnymi protestmi jedným z iniciátorov snahy o zlepšenie vzťahov Bieloruska so Západom a naopak kritizoval Rusko. Svoj postoj však náhle zmenil práve po vypuknutí zmienených protestov, o ktorých tvrdil, že ich podnietili agenti Západu.

Informáciu o úmrtí ministra priniesol aj denník The Guardian, ktorý ju zaradil do svojich správ súvisiacich s dianím na Ukrajine, a to pre úlohu, akú pri ruskej invázii zohráva Bielorusko ako spojenec Moskvy. The Guardian tiež pripomenul, že aj samotný Makej v septembri sčasti opakoval kremeľskú rétoriku týkajúcu sa dôvodov ruskej invázie na Ukrajinu. NATO a Západ v súvislosti s inváziou obviňoval z toho, že "prehliadli legitímne bezpečnostné záujmy Ruska aj Bieloruska".

Na informáciu o úmrtí Makeja už reagovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. "Správy o úmrtí šéfa ministerstva zahraničných vecí Bieloruskej republiky Uladzimira Makeja nás zaskočili," uviedla Zacharovová na platforme Telegram. Dodala, Moskva bude Minsku čoskoro oficiálne kondolovať.