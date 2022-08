Prievidzskí policajti sú zdrvení, prišli o kolegu Colina! Čo sa stalo mladému psíkovi? Ich vyznanie vás dojme

Policajný zbor v Prievidzi má hlavu v smútku. Opustil ich totižto ich psí kolega a priateľ Colin, ktorý prehral boj so zákernou chorobou neznámeho pôvodu. Na svojej Facebook stránke mu napísali krásne vyznanie.

Ako na svojej Facebook stránke uvádza Polícia SR v Trenčianskom kraji, dnešný deň je pre nich dňom smútku: "Dnes rady našej policajnej rodiny opustil kolega, priateľ, partner a pravá ruka, pes s veľkým srdcom a temperamentom, oddaný, verný pracovitý a priateľský Colin."

Ich mladý psí kolega posledné mesiace tvrdo bojoval so zákernou chorobu. "Žiaľ, ani za plnej odbornej pomoci veterinárov, celodennej starostlivosti, prírodných i veterinárnych prípravkov, probiotík a výživových doplnkov sa nepodarilo zastaviť toto zákerné ochorenie," opisujú smutnú udalosť zdrvení policajti.Napriek ich veľkému odhodlaniu chorobu zastaviť a psíkovi zachrániť život sa im to však nepodarilo. "Colin bol bojovník, ktorý bojoval do poslednej chvíle. Jeho hlavička nechápala, prečo ho zrádza telo a už nevládze.," ukončili svoj dojímavý príspevok príslušníci polície.