Pohreb, aký Košice ešte nezažili: Prečo ľudia kardinála Tomka († 98) tak milovali? Vystihol to pražský arcibiskup

So slzami, s pokorou a nádejou! Takto sa rozlúčili s kardinálom Jozefom Tomkom († 98) tisícky veriacich v Košiciach, na rozlúčke, ktorá v metropole východu nemá obdobu.

Vzdať hold tomuto skromnému a dobrosrdečnému človeku prišli aj 3 kardináli, 35 biskupov a množstvo slovenských politikov. Dojemné slová nad rakvou predniesla aj prezidentka Zuzana Čaputová (49). Na pohrebe sa objavil dokonca aj odvolaný biskup Robert Bezák (62).

Miesto posledného odpočinku si kardinál Jozef Tomko zvolil ešte za svojho života. Do jeho rodnej Košickej arcidiecézy sa s ním prišlo rozlúčiť viac ako 5-tisíc ľudí. A práve hlavný celebrant obradu, pražský arcibiskup Dominik Duka výstižne vystihol, čím si nebohý kardinál získaval srdcia ľudí. „Lúčime sa s veľkým synom Slovenska, východniarom, Udavčanom, ktorý až do konca svojho života hutoril. Tak sa predsa s vami lúčil pri vašej poslednej púti do Ríma,“ zaspomínal na dojemné okamihy.

Do dejín sa tento veľký muž zapísal nielen v cirkvi na Slovensku, ale aj v zahraničí, a to aj v čase komunizmu. „Bol oporou našej cirkvi v bývalom Československu, o čom svedčia aj materiály Štátnej bezpečnosti a československých spravodajských služieb. Ich záznamy slúžia ku cti mužovi, ktorý nezradil a nepoškvrnil svoju hruď, ako hovorí básnik,“ povedal Duka v rámci kázne prednesenej v slovenčine, na konci ktorej zožal potlesk.

Charizmatická osobnosť

Do košickej Katedrály sv. Alžbety prišli dať posledné zbohom aj mnohí politici. Okrem troch najvyšších ústavných činiteľov aj ministri či bývalí prezidenti Rudolf Schuster a Andrej Kiska. Premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič prišli aj so svojimi polovičkami. Na posledné stretnutie s kardinálom si vo svojej reči zaspomínala aj súčasná hlava štátu Zuzana Čaputová.