Pohreb kardinála Tomka († 98) v Košiciach: Prišli tisíce ľudí, medzi prítomnými aj politické špičky

V Dóme sv. Alžbety v Košiciach sa konal pohreb zosnulého kardinála Jozefa Tomka, ktorý zomrel v pondelok 8. augusta vo svojom byte v Ríme vo veku 98 rokov. Smutnú udalosť sme s vami sledovali online.

13:20 Posledná rozlúčka s kardinálom Jozefom Tomkom sa skončila.

13:18 Za spevu zboru a veriacich dnes čestná stráž preniesla ostatky zosnulého kardinála Jozefa Tomka po pohrebnej svätej omši na miesto v bočnej časti Katedrály sv. Alžbety, odkiaľ bude rakva následne uložená do krypty pod chrámom. To sa už ale uskutoční bez verejnosti a prítomnosti kamier. Ako pre agentúru SITA povedal hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian, po skončení slávnosti príde do dómu pohrebná služba, ktorá zabezpečí uloženie do krypty, jej zamurovanie a zapečatenie. Krypta bude podľa jeho slov pre ďalšie obdobie prístupná aj pre verejnosť. Osadia tam pri tejto príležitosti aj pamätnú mramorovú tabuľu.

Kardinál Tomko bude uložený v hlavnej krypte pod hlavným oltárom. „Je ich tam šesť a kardinál pôjde do prvej z nich,“ doplnil Fabian. Arcibiskup Alojz Tkáč tak vyhovel prosbe zosnulého otca kardinála, aby mohol byť pochovaný v košickej katedrále.

13:15 Telo zosnulého kardinála pochovávajú v doteraz prázdnej podzemnej krypte v dóme sv. Alžbety, ako si to sám prial.

13:05 Na pohreb v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach dnes prišlo podľa informácií Košickej arcidiecézy približne 5,5 tisíca ľudí.

13:02 Prezidentka SR Zuzana Čaputová označila kardinála Jozefa Tomka za charizmatického človeka, duchovnú osobnosť a rešpektovaného predstaviteľa Katolíckej cirkvi. Vyjadrila sa tak vo svojom kondolenčnom príhovore počas jeho pohrebu. Ako prezidentka poznamenala, pozemská púť kardinála Tomka sa síce uzavrela, no „jeho odkaz, jeho celoživotné dielo ostáva s nami“.

Čaputová zároveň pripomenula, že hoci kardinál Tomko väčšinu života prežil mimo svojej vlasti, bol s ňou úzko spojený. K návratu domov po štúdiách v Ríme mu totiž zabránil nástup komunistického režimu. „Nikdy mu však neprestalo záležať na tom, aby sa myšlienky viery a slobody šírili aj v neprajnej atmosfére,“ uviedla prezidentka a vyzdvihla jeho pomoc utekajúcim pred režimom a slovenským kňazom. Podľa jej slov kardinál Tomko požíval dôveru štyroch pápežov, jeho rady a skúsenosti využíval aj Ján Pavol II. a Benedikt XVI., a zapísal sa do dejín ako Slovák s doteraz najvyšším postavením vo vatikánskej cirkevnej hierarchii.

Prezidentka zároveň pripomenula aj stretnutie s ním v decembri 2020 počas návštevy Vatikánu. Viera v jeho chápaní podľa jej slov vychádzala predovšetkým z dôvery a lásky. „Bolo v nej miesto aj pre ateistov či stúpencov iných náboženstiev,“ dodala Čaputová okrem iného.

12:31 Poslankyňa Národnej rady SR za OĽANO a splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská uviedla, že z pohrebu kardinála Jozefa Tomka by si všetci ľudia, veriaci aj neveriaci, mali odniesť nádej, s akou sa on celý život angažoval pri snahe zlepšiť svet okolo seba. Viac sa dočítate TU.

12:18 Emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka označil vo svojej homílii zosnulého kardinála Jozefa Tomka za muža Cirkvi s veľkým „M“ a veľkým „C“. Podľa Duku bol slovenský kardinál „veľkým synom Slovenska, východniarom, Udavčanom, ktorý až do konca svojho života hutoril“.

„Bol oporou našej cirkvi v bývalom Československu, o čom svedčia aj materiály Štátnej bezpečnosti a československých spravodajských služieb. Ich záznamy slúžia ku cti mužovi, ktorý nezradil a nepoškvrnil svoju hruď, ako hovorí básnik,“ povedal v rámci kázne prednesenej v slovenčine. V nej opísal aj prekážky, ktoré musel Tomko prekonávať a vyzdvihol jeho úlohu pri vytváraní nových cirkevných provincií a diecéz. Duka zároveň hovoril o paralele slovenského kardinála s pápežom Jánom Pavlom II. „Čo mali spoločné? Poznanie dvoch diktatúr, ktoré sa snažili zvrátiť Boží poriadok, zbaviť človeka, národy a štáty ich slobody a utvoriť z nich poslušnú masu novodobých otrokov ideológie,“ uviedol.

Tomko, ktorý bol vymenovaný za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, zastával podľa Duku úrad ľudovo nazývaný „červený pápež“. Mal podľa neho hlavné slovo pri výbere a menovaní biskupov, pri zriaďovaní nových diecéz a pri určovaní základných podmienok a vzťahov medzi Svätou stolicou a miestnymi cirkvami v Afrike, Ázii a iných regiónoch.

Český kardinál v krátkosti pripomenul aj štúdiá Tomka v Ríme, jeho pôsobenie na poste vicerektora a ekonóma československého pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme, ale aj jeho úlohu pri zakladaní Ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1959. V závere osobitne poďakoval za stretnutia s kardinálom Tomkom, „jeho otcovské, ale veľmi hlboké rady a ponaučenia“, aj priateľstvo.

11:32 Pohrebnú svätú omšu celebruje emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Koncelebrantami pohrebnej svätej omše sú bývalý osobný tajomník Jána Pavla II., emeritný krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław Dziwisz a ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas, kardinál Péter Erdő. Svätá omša je v latinskom a slovenskom jazyku. Viac sa dočítate TU.

11:05 V Dóme sv. Alžbety sa začal pohreb kardinála Jozefa Tomka († 98). Medzi prítomnými na poslednej rozlúčke sú aj prezidentka Zuzana Čaputová, predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár či minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (obaja Sme rodina).