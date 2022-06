Miriama pochádzajúca z dvojčiat porodila dvojičky: Chlapčekov navyše s mamou spája ešte jedna kuriozita!

Obrovské šťastie sa ešte zdvojnásobilo! Miriame (34) z Poproča (okr. Košice-okolie) sa koncom mája v šačianskej nemocnici narodili dvojčatá Romanko a Damiánko.

Nebolo by to až také zvláštne, keby mamička sama nepochádzala z dvojčiat. Na svete sú tak dvaja zdraví, vytúžení súrodenci, ktorí majú doma už staršiu sestru Elisabeth (1,5). Ale čo je na tom najkrajšie - bábätká budú oslavovať narodeniny v ten istý deň ako ich mamička so strýkom, a to 26. mája!

Hoci pravdepodobnosť viacplodového tehotenstva je 1:80, v prípade výskytu dvojčiat v rodine sú vyhliadky 10-krát vyššie. Úspešný pôrod cisárskym rezom sa vydaril pred dvoma týždňami a šťastná mamička, ktorá sama pochádza z dvojičiek, je právom pyšná.teší sa mamička Miriama (34). Príchodu dvojčiat sa nevedel spolu s ich spomínanou sestričkou Elisabeth do­čkať ani dnes už trojnásobný ocino Roman (37).