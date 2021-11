Modelka Štefková s bruškom sa poriadne rozcítila: Komu napísala toto srdcervúce vyznanie? Svojmu partnerovi nie!

Slová plné lásky a vďaky. Modelka Soňa Štefková venovala dojímavé vyznanie bytosti, ktorá je v jej živote nesmierne dôležitá.

Ako tvrdí, pred niekoľkými rokmi ani netušila, že v živote bude mať také šťastie stretnúť túto krásnu bytosť. Teraz je neoddeliteľnou súčasťou jej rodiny. Modelka Soňa Štefková, ktorá má pôrod na spadnutie, sa rozpísala o láske k svojej chlpatej spoločníčke Larinke.

"Hovorí sa, že každý človek si myslí, že má toho najlepšieho psa na svete. A nikto z nich sa nemýli. Nemôžem viac súhlasiť. Som totiž hlboko presvedčená, že Lara je pes pre mňa a ja majiteľ pre ňu," začala vyznanie krásna brunetka.

Bývalá misska si počas intenzívnej práce modelky nedokázala predstaviť, že by sa stíhala starať o nejaké živé stvorenie, keďže bola v jednom kuse na nohách a na cestách. "A zrazu si prišla ty. A ja som cítila, že patríš ku mne. Bolo to nelogické, neracionálne, ale vo mne úplne hrkalo a celou svojou bytosťou som vedela, že ty ku mne proste patríš. Že ty si môj pes. A tak som si Ťa adoptovala. Malé, ušaté, vypĺznuté, ešte stále šteňa so sklonmi k agresivite," napísala jedna z najkrajších Sloveniek.

"Ďakujem za Teba, Lari. Ďakujem za každý jeden deň. A som nesmierne šťastná, že Ťa o chvíľku spozná aj naša dcéra. Verím, že spolu vytvoríme našu rodinu. Tvoju svorku. A že aj vďaka Tebe bude Lily prirodzene vnímavé a empatické dievčatko, ktoré bude citlivé ku všetkym formám života na Zemi," ukončila nádhernými slovami Soňa.