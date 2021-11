Potvrdené! Vláda schválila prísnejšie opatrenia: LOCKDOWN pre neočkovaných!

Vláda schválila nový COVID automat, ktorý zavádza prísnejšie protipandemické opatrenia.

Potvrdil to vicepremiér a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS), ktorý zároveň uviedol, že liberáli sa zdržali, respektíve nezúčastnili hlasovania, nesúhlasia s obmedzeniami pre zaočkovaných.

Premiér Eduard Heger oznámil znenie sprísnených opatrení na najbližšie týždne popoludní na tlačovej konferencii. Výrazné sprísnenie sa dotýka nezaočkovaných. ,,Áno, lockdown sa bude týkať nezaočkovaných, a áno, robíme to pre ich zdravie a ochranu," povedal.

Nezaočkovaní sa po novom nedostanú do obchodných centier ani na hromadné podujatia. Na vstup do práce sa budú musieť dvakrát do týždňa testovať.

Heger vyslovil nádej, že neočkovaní využijú čas na to, aby sa zaočkovať dali. Pre prípad zvýšeného záujmu sa posilnia očkovacie kapacity.

V novom dočasnom COVID automate sa dostanú práva kompletne zaočkovaných a tých, čo koronavírus prekonali, na rovnakú úroveň.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský spolu s premiérom Hegerom povedali, že ak opatrenia zaberú, môžu sa uvoľniť aj skôr, ak sa tak nestane, vláda, naopak, môže ešte pritvrdiť.

Správu aktualizujeme.