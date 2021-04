Tajomstvo zo svadby Kate a Williama vyšlo najavo po 10 rokoch: Nechutný vtip Harryho

Keď princ William stál vo Westminsterskom opátstve a čakal na svoju nevestu Kate, jeho brat Harry bol po jeho boku ako svedok. Len čo sa formality skončili, novomanželia a ich hostia išli na súkromnú recepciu, kde mal Harry predniesť prejav. Šialené, čo si vymyslel.

Ako uvádza portál Daily Mirror, dávno pred napätím z posledných mesiacov si boli obaja muži mimoriadne blízki a Harry bol nadšený, že mohol privítať Kate do rodiny ako svoju švagrinú. Mal dokonca tú česť a na ich svadobnej recepcii predniesol prejav, z ktorého údajne všetci hostia išli do kolien a od smiechu si len utierali slzy.

Okrem toho, že si robil posmešky zo svojho staršieho brata, rozprával aj sladké príbehy a priznal, že láska novomanželov ho inšpirovala, čo nahnalo neveste Kate slzy do očí. Princ Harry však mal v pláne v prejave povedať aj poriadne drzý vtip, čo mu však zatrhla jeho vtedajšia partnerka Chelsy Davy a donútila ho vyškrtnúť to z prejavu. Podľa nej to bolo až príliš.

Podľa kráľovskej odborníčky Katie Nicholl chcel princ Harry hovoriť o „vražedných nohách“ svojej novej švagrinej. Treba uznať, že takéto slová sú riskantné pre každú nevestu, nieto pre budúcu manželku kráľa. „Pomohla Harrymu upraviť prejav a citlivo mu odporučila, aby vynechal riadok o vražedných nohách vojvodkyne Kate, čo by mohlo nevestu voviesť do rozpakov,“ napísala kráľovská expertka.

Harry sa stretol so svojou bývalou partnerkou v škole a randili spolu od roku 2004 do roku 2011. Princ Harry ju údajne požiadal, aby bola jeho družičkou na svadbe Kate a Williama v snahe oživiť ich vzťah, ale malo to v skutočnosti opačný efekt. Chelsy si nebola istá kráľovským životom a obrovský a honosný obrad zjavne potvrdil jej obavy, že kráľovský život nie je pre ňu. Dvojica si aj po rozchode veľmi dobre rozumie a Chelsy Harry dokonca pozval na jeho svadbu so súčasnou manželkou Meghan.

A práve na ich svadbe mal princ William príležitosť vrátiť mladšiemu bratovi žartíky počas prejavu aj s úrokmi. Jeden z hostí pre Sunday Times uviedol, že princ William, ktorý bol Harryho svedkom, počas prejavu povedal „nechutný“ vtip o mokrých nohavičkách. Bohužiaľ, podrobnosti vtipu neunikli, ale dúfame, že sa to niekedy dozvieme!