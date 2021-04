Nemá s nimi žiadne zľutovanie! Princ Charles kuje pikle: Drsný plán s Harrym a Meghan

Britská kráľovská rodina sa musí razantne modernizovať. Následník korunný princ Charles (72) to dobre vie. Jeho vrstovník Karel XVI. Gustav Švédsky, ktorý však kraľuješ už štyridsaťsedem rokov, to urobil nedávno.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Obmedzil počet oficiálnych členov rodiny, ktorí čerpajú financie zo štátnej pokladnice. Nevyhnutný krok obmedzil silu republikánov a posilnil monarchistov. V Spojenom kráľovstve pomaly vymierajú zástancovia starých poriadkov, mladí ľudia nechcú skostnatenú kráľovskú rodinu z rozprávky, ktorá ich stojí milióny libier ročne. Charles teda otvorene hovorí o budúcnosti monarchie a netají sa tým, že zredukuje počet oficiálnych členov, a ešte viac obmedzí výdavky na príbuzných, ktorí sa správajú ako jeho syn Harry. Ten by sa po modernizačných krokoch stal vlastne úplným civilistom aj formálne by žil ďalej úplne bez titulov.

Angela Levinová, životopiskyňa britskej kráľovskej rodiny, ktorá má väzby na Buckinghamský palác, otvorene hovorí o tom, že Charles už pripravuje všetko pre to, aby vykonal reformu, ktorú vo Švédsku pred tromi rokmi urobil o dva roky starší Karel XVI. Gustav. Ten tiež dve z troch svojich detí úplne vylúčil z rodiny a donútil ich pracovať ako obyčajných civilistov. Harry by teda musel takto žiť aj v prípade, že by ho život v Kalifornii prestal baviť a chcel sa vrátiť do Spojeného kráľovstva. V novej Charlesovej verzii by členmi tzv. Firmy, ako sa oficiálnym členom kráľovskej rodiny hovorí, boli len Charles s manžekou Camillou, jeho syn William s manželkou Kate a ich tri deti. Ostatní členovia rodiny by boli nútení si hľadať zamestnanie a prišli by o tituly Ich kráľovská výsosť. V tomto kroku svojho otca plne podporuje princ William, ktorý raz po otcovi prevezme korunu a zasadne na trón.

"Princ Charles chce obmedziť počet členov monarchie už dávno, aby ušetril štátne výdavky a aby ľudia, ktorí sú platení z daní, si skutočne tie peniaze zaslúžili. Dokážem si predstaviť, že Harry a Meghan budú úplne vylúčení z monarchie ako jej členovia. Myslím, že kráľovná chce zachovať veci tak, ako sú, zo svojich sentimentálnych dôvodov, že vo svojom veku nechce určité veci už meniť, čo je pochopiteľné. Ale Charles chce zmenu a myslím, že ju presadí," uviedla Levinová.