Moderátor Nikodým zbalil o 25 rokov mladšiu žabu: Kráska zo zámožnej rodiny!

Moderátor Martin Nikodým (50) je dlhoročnou tvárou šou Milujem Slovensko a najnovšie hviezdi aj v markizáckej Tvoja tvár znie povedome.

Vysoký šarmantný blondiak, ktorým Martin rozhodne je, je ženami obletovaný celý život, ale v ozajstnej láske toho šťastia až tak veľa nemal. Na pracovnom poli sa mu nesmierne darí a vyzerá to tak, že ho predsa len opäť zasiahol Amorov šíp. Po jeho boku je totiž nová žena, mladá Popradčanka Nikola (25), ktorá je od neho o polovicu mladšia. Zaľúbencom to rozhodne neprekáža a svojej láske sa oddávajú naplno. Zdá sa teda, že aj po niekoľkých stroskotaných vzťahoch na lásku predsa len nezanevrel.

Nikodým doteraz veľké šťastie na ženy nemal. S manželkou Michaelou, ktorá mu porodila syna Adama a dcéru Emmu Leu, mu manželstvo nevydržalo. Po siedmich rokoch išli od seba a súd ich manželstvo rozviedol. A aj keď sa zdalo, že mu neskôr po boku novej lásky Martiny Briatkovej svitá na lepšie časy, túto lásku neudržal dokonca ani ich spoločný potomok Martinko. Od rozchodu v roku 2015 bol Nikodým viac-menej single a na tému vzťahy sa vyjadroval veľmi citlivo.

V roku 2018 sa po jeho boku objavovala štíhla mladá brunetka, o ktorej známy moderátor nechcel vôbec hovoriť. Po skúsenostiach tak zostal Nikodým viac ako opatrný a svoje pole lásky si obstaval pomyselným vysokým múrom. Ako sa však ukázalo, jeho srdce opäť vzplanulo a moderátor sa nejaký čas objavuje s mladou brunetou Nikolou, ktorá pochádza z Popradu. Mladá dievčina, ktorá žije už nejaký čas v Bratislave, tak padla do náručia známeho moderátora, ktorého s ňou zachytilo Plus 7 dní.

Nikodýma tak opantala o polovicu mladšia žena, ktorá pochádza zo zámožnej rodiny. Jej otec je podľa informácií týždenníka úspešným podnikateľom v dovoze a distribúcii čerstvého a baleného ovocia a zeleniny. Tržby jeho spoločnosti mali presiahnuť minulý rok 60 miliónov eur. Mladá Popradčanka však v rodinnom biznise nepracuje a usadila sa v hlavnom meste, kde zrejme spoznala aj zvodcu Nikodýma.

Nezúfal si

Nikodým len koncom minulého roka Novému Času Nedeľa prezradil, že tú pravú ešte stále nenašiel, no zdalo sa, že si z toho ťažkú hlavu nerobil. Podľa jeho vlastných slov sa naučil žiť sám, aj keď to tak úplne nie je, pretože je neustále obklopený ľuďmi. Vášnivý včelár Martin sa síce do žiadneho ďalšieho vzťahu nehrnul, avšak novej láske bol očividne otvorený.