Veľké porovnanie minimálnej mzdy a nákladov na prácu: Kde v Európe sa najviac zarába?

Naše platy sú v porovnaní s najvyspelejšími krajinami EÚ alebo aj dokonca s európskym priemerom veľmi nízke.

Dokazujú to priemerné náklady zamestnávateľov na hodinovú mzdu i výška minimálnej mzdy. V oboch ukazovateľoch zaostávame. Prečo?

V roku 2020 sa priemerné hodinové náklady (teda to, čo dá zamestnávateľ na mzdu i odvody za zamestnanca) v Európskej únii pohybovali na úrovni 28,50 eura, v eurozóne to bolo dokonca až 32,30 eura. A u nás? 13,40 eura! Z toho dostane zamestnanec 7,40 eura. Potvrdzuje to aktuálna štatistika Eurostatu.

„Za posledných deväť rokov však dynamika rastu platov výrazne napredovala, a to dokonca viac ako v iných západoeurópskych krajinách. Je totiž pravidlom, že nominálne nárasty miezd sú vyššie v chudobnejších krajinách,“ komentuje tento stav analytička FinGo.sk Lenka Buchláková.

Najnižšie hodinové náklady práce sú dlhodobo v Bulharsku, a to len na úrovni 6,50 eura, Rumunsku (8,10 eura) a v Maďarsku (9,90 eura). Naopak, najvyššie sú v Dánsku (45,80 eura), Luxembursku (42,10 eura) a v Belgicku (41,10 eura) – čiže v týchto krajinách dosahuje viac ako trojnásobok toho, čo máme u nás.

Rovnako sme na tom aj s minimálnou mzdou. Poberá ju síce len 5 percent Slovákov, ale ide tiež o významný porovnávací faktor. Jej výška totiž napovedá aj o priemernom zárobku v danej krajine, z ktorého sa vypočítava ako percentuálny podiel. V tomto ukazovateli dosahujeme 14. miesto spomedzi 22 krajín eurozóny. Horšie na tom sú len krajiny východnej Európy a Česko.