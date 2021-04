Šokovaní rodičia žiakov v Prešove: Tvrdé porno v základnej škole!

Zaskočení aj znechutení. Keď si niektorí rodičia žiakov v ZŠ Šrobárova v Prešove otvorili aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorej sa ich deti vzdelávajú, neverili vlastným očiam.

Až 23 študentom niekto rozposlal pornografické obrázky. Nemravné výjavy sa podľa riaditeľa šírili tak, že sa niekto nabúral do účtu jedného žiaka a následne vo veľkom posielal tvrdé porno jeho spolužiakom. Vec už rieši polícia.

Obrázky v aplikácii EduPage, ktorá je určená na informovanie o učive, známkach a dianí v škole, sa ako prvému objavili jednému zo siedmakov. „Jednému žiakovi bola pravdepodobne aplikácia nabúraná. Keď to rodičia zistili, pristúpili k problému zodpovedne. Išli na políciu. V pondelok EduPage hneď zrušil zasiahnuté kontá. Vytvoríme im nové,“ vysvetlil zhrozený riaditeľ ZŠ Šrobárova Ján Mačej.

Podľa neho aplikáciu určenú deťom zrušili a škola do nej nemá prístup. „Obnovíme ju. Čakáme na technika, ktorý vytvorí nové heslá a e-maily. Kto sa do aplikácie nabúral, zatiaľ nevieme. Nemyslíme si, že to bol niekto zo školy, lebo to bolo urobené profesionálne. Zistiť to však musí polícia,“ poznamenal riaditeľ Mačej s tým, že vie len o jednom nevhodnom obrázku, ktorý dostalo 23 žiakov.

Rozposlané fotky už rieši polícia. „Predmetný prípad polícia rieši. Podľa oznámenia v škole prebieha dištančné štúdium prostredníctvom aplikácií EduPage, Bez kriedy a Teams. Chlapec asi pred 2 týždňami zistil, že sa mu niekto nabúral do uvedených aplikácií a prostredníctvom nich rozposiela spolužiakom a učiteľom rôzne pornografické fotografie a vulgárne texty. Naposledy to bolo 25. apríla 2021. Polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z trestného činu poškodzovania cudzích práv,“ informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Zriaďovateľ školy tvrdí, že za škandál nezodpovedá. „Nešlo o hackerský útok na konto ZŠ, ale na súkromné užívateľské konto jedného zo žiakov, ktoré má vytvorené prostredníctvom EduPage,“ konštatoval hovorca prešovskej radnice Vlado Tomek.