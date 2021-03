Muž poslal celej rodine záber z pôrodnice: Keď manželka zbadala detail v rohu fotky, od hanby sa skoro prepadla!

Rodičia prežívali v nemocnici krásny moment, keď si v náručí držali svojho potomka. Krátko po vyhotovení rodinného záberu sa žena dozvedela vec, ktorá ju totálne vytočila.

Žena pod užívateľským menom @wenfreed sa na sociálnej sieti posťažovala na svojho manžela, ktorý jej spôsobil obrovskú hanbu. Fotka, ktorú zverejnila, sa okamžite stala virálnou.

Novopečená mamička ostala ako obarená, keď zistila, akú fotku jej manžel rozposlal celej jeho rodine. Nadšený otecko v tom vzrušení zabudol zo spoločnej fotky s manželkou a dieťatkom vystrihnúť jeden veľmi intímny detail, informuje portál news.com.au. Jeho príbuzní tak pri pohľade na záber z pôrodnej sály, videli v pravom rohu pohlavný orgán mamičky, ktorá pred pár okamihmi priviedla na svet dieťa. Žena sa citíla totálne trápne, no po chvíli ju to prešlo a so svojou zvláštnou skúsenosťou sa podelila so svetom na TikToku. Pridala aj spomínanú fotografiu, ošemetný pravý dolný roh fotky však radšej zakryla smajlíkom.