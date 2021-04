Mladá žena sa nakazila koronavírusom v 30. týždni tehotenstva: Horor v nemocnici!

Jej rodina sa pripravovala na najhoršie po tom, čo im povedali, že ich dcéra nemôže sama dýchať a v jednej chvíli dokonca volali k jej posteli kňaza. Po hororových chvíľach v nemocnici sa však mladá mamička vrátila naspäť domov.

Ako uvádza denník Daily Mail, iba 20-ročná Ellie Wright sa nakazila koronavírusom v 30. týždni tehotenstva. Priebeh gravidity mladej mamičky bol dovtedy priam ukážkový, keďže nemala žiadne mimoriadne ťažkosti, no po tom, čo chytila zákerný vírus, sa všetko zmenilo. Dievča počas tehotenstva bojovalo o život, no, našťastie, jej synček Leo James sa narodil cisárskym rezom úplne zdravý.

Ihneď po pôrode bola kriticky chorá Ellie umiestnená na celé tri týždne do kómy. „Porodila som ho počas umelého spánku, nezobudila som sa, keď mi robili cisársky rez a dali ma do kómy,” priblížila mladá mamička. V nemocnici sa zotavovala na jednotke intenzívnej starostlivosti zo zápalu pľúc a iných sprievodných ťažkostí, ktoré jej spôsobilo ochorenie COVID-19. Momentálne je po dlhom čase opäť doma so svojou milovanou rodinou a synčekom, ktorého videla po pôrode prvýkrát až po dlhých piatich týždňoch.

Ellie na tom fyzicky stále nie je dobre a cíti sa zoslabnutá, ale snaží sa zotaviť čo najrýchlejšie, aby si mohla Lea užívať čo najviac. Keďže syna videla až dlhý čas po pôrode, z ich prvého stretnutia mala obavy. „Mala som strach prvýkrát, keď som ho mohla držať, bála som sa, že si ku mne nevytvorí puto, pretože som zmeškala prvých pár týždňov jeho života,” priznala. „Keď som bola v kóme, veľa som halucinovala a až teraz, keď preberáme veci, si uvedomujem, že som počula rozhovory. Viem, že som počula moju mamu hovoriť, že nebola pripravená ma pochovať, čo povedala, keď som bola v kóme,” uviedla Ellie.

Mladá mamička prezradila, že jej zdravotné sestry v nemocnici dokonca začali písať denník, čo jej pomohlo vyplniť medzery, ktoré mala v pamäti. Ellie doma s celou starostlivosťou o synčeka pomáha najmä priateľ a milujúca rodina. „Odľahlo mi, že je nažive. Boli chvíle, keď sama nedýchala, ale teraz ju vidím držať svojho syna a mám z toho zimomriavky,” zverila sa jej mama, ktorá sa spolu s ostatnými členmi rodiny návratu dcéry nevedela dočkať.