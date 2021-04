Táto žena je chodiaci atrament! Drsné komentáre na jej telo: Uvidíte ju celú, pretriete si oči

Vášeň pre tetovania mala takmer odjakživa. 35-ročná modelka sa rozhodla urobiť zo svojho tela chodiace umelecké dielo a v súčasnosti 98 % jej pokožky pokrýva atrament. Pozrite, ako vyzerá.

Ako uvádza portál Daily Star, modelka Haruethai Piankaew z Thajska utratila doposiaľ za všetky tetovania šialených 11-tisíc libier, čo je v prepočte približne 12 500 eur. Umenie body artu sledovala v televízii už ako 14-ročná a k tejto vášni ju priviedol jej otec. Verí, že 98 % jej tela pokrytých atramentom a všetky jej tetovania sa teraz spojili do jedného úchvatného dizajnu, ktorý ju dokonale vystihuje. Napriek tomu, že Haruethai svoje telo miluje, musela si vytrpieť niekoľko nepríjemných komentárov.

Úplne cudzí ľudia ju nazvali drogovou dílerkou, bláznivou ženou, tvrdili, že je nechutná a dokonca špinavá. „Čo je to? Je vôbec skutočná?“ znel jeden z komentárov, ktorý narážal na jej pokožku. Napriek všetkému sa tmavovláska cíti vo svojej koži perfektne.

„Môj otec mal tiež niekoľko vlastných tetovaní a veľmi som sa chcela vydať po jeho stopách. Tak som si začala navrhovať tetovanie motýľa, ktoré som si okamžite zamilovala. Svoje úplne prvé som si urobila sama pomocou rybárskeho háku a atramentu z tlačiarne, pretože som bola príliš mladá na to, aby som si ho mohla dať urobiť profesionálovi. Po niekoľkých hodinách však motýľ nebol úplne taký, ako som si predstavovala. Napriek tomu som mala pocit, že mám na svojom tele vlastné umelecké dielo, čím som bola posadnutá,“ spomína na svoje začiatky modelka.

Haruethai začali pribúdať ďalšie tetovania keď mala 24 rokov a do štúdia zavítala vždy, keď to bolo možné. „Moja inšpirácia pre tetovania pochádza zo sveta a ľudí okolo mňa, pretože svoje telo vnímam ako umelecké dielo,“ dodala kráska, ktoré by chcela do tetovaní investovať ešte viac, avšak na tele už nemá priestor.

„Kedysi mi záležalo na tom, čo si ľudia o mne myslia, ale časom som si povedala, že ja som tá, kto sa chce cítiť vo svojej koži príjemne. Ak ma ľudia nemajú radi za to, ako vyzerám, potom mi za to nestoja. Teraz som šťastná, že môžem byť samou sebou. Avšak, samozrejme, mám okolo seba aj veľa príjemných a podporujúcich ľudí, ktorým na mne záleží a hovoria mi, že som krásna,“ vysvetlila modelka.

Jedným dychom však dodala, že z jej vášne rodina nie je úplne nadšená, pretože podľa nich s pribúdajúcimi rokmi jej tetovania už nebudú úplne pekné. „Moja mama vždy hovorila, že si nikdy nenájdem nikoho, kto by si ma vzal, čo ma rozosmieva. Všetci máme iba jeden život, takže robte to, čo sa vám páči, a buďte sami sebou,“ odkazuje všetkým Haruethai.