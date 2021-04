Žena sa 20 rokov márne pokúšala otehotnieť: Správa od lekára ju odrovnala

Životný príbeh, ktorý vám vyrazí dych. Žena dve desaťročia túžila po bábätku, avšak všetky snahy boli márne. A v tom prišla správa, ktorá ju úplne odrovnala.

Ako uvádza portál Daily Mail, 49-ročná Chantel Chavez z Britskej Kolumbie sa po úspešnom mimotelovom oplodnení dozvedela správu, ktorá jej zmenila život. Po 20 rokoch snaženia sa o vlastné bábätko sa to nakoniec podarilo a 49-ročná žena priviedla na svet cisárskym rezom vytúženého chlapčeka Nikolasa.

„Čakala som 20 rokov, kým sa stanem mamou. V mojom srdci som túžila držať svoje dieťatko v náručí a stále nemôžem uveriť, že sa to konečne stalo,“ prehovorila mama Chantel a priznala, že ju nezaujíma, že by vzhľadom na svoj vek mohli s manželom Elenilsonom vyzerať ako Nikolasovi „starí rodičia“. Elenilson má deti, ktoré majú cez 20 rokov a pred narodením malého Nikolasa sa manželia stali už aj trojnásobnými starými rodičmi.

Manželia sa spoznali pred 9 rokmi a už vtedy vedeli, že sú si súdení. Po sobáši sa začali snažiť o bábätko, avšak všetko bolo márne. Vedeli, že ich vek hral proti nim, avšak Chantel to chcela najskôr skúsiť prirodzenou cestou. „Chcem, aby boli aj ostatné ženy po 40-tke realistickejšie a nestrácali toľko času ako ja predtým, ako som sa konečne pozrela aj na ďalšie možnosti,“ priznala Chantel, ktorá sa s manželom pokúšala o prirodzené počatie 8 rokov.

Keď mala Chantel 42-rokov, dvojica o prvé bábätko prišla. „Boli sme z toho zničení. Skutočne som si myslela, že sme stratili našu jedinú šancu. Bolo to najtemnejšie obdobie môjho života,“ spomína Chantel, ktorá sa na nakoniec rozhodla zveriť do rúk odborníkov a po viacerých komplikáciách aj v súvislosti s pandémiou COVID-19, podstúpila mimotelové umelé oplodnenie. A to sa podarilo.

Chantel vedela, že vzhľadom na jej vek ju čaká vysoko rizikové tehotenstvo, avšak ďalšie mesiace boli, našťastie, bezproblémové. 5. marca priviedla na svet cisárskym rezom vytúženého chlapčeka Nikolasa. Bábätko sa narodilo mesiac pred termínom pôrodu s váhou 2 239 gramov.

„Nikdy som sa nevzdala svojich snov. Vedela som, že jedného dňa stretnem svoju spriaznenú dušu a budem mať dieťa,“ povedala hrdá mamička Chantel, ktorá jedným dychom dodala, že kvôli ich veku si museli vytrpieť aj niekoľko nepríjemných komentárov. „Ľudia súdia matky ak sú príliš mladé, príliš staré, pracujú, sú doma, nie sú vydaté a tak ďalej. Som dosť stará na to, aby som vedela, že čo je pre nás to pravé, a to je všetko, na čom záleží. Nasávame každú minútu. Toto som chcela už tak dlho, že mi ani nevadí nedostatok spánku,“ ukončila rozprávanie mamička Chantel.