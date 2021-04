Trpké slová syna obete z Vrbětic po prejave Zemana: Toto je absolútne vylúčené!

Po týždni prehovoril.

Český prezident Miloš Zeman (76) si vzal viac ako sedem dní na to, aby reagoval na situáciu v Česku po vyhostení ruských diplomatov za to, že sa agenti tajnej služby GRU mali podieľať na výbuchu v skladoch vo Vrběticiach. Zeman tvrdí, že žiada vyšetrenie prípadu, a pokiaľ sa to potvrdí, tak by malo Rusko za tento teroristický čin zaplatiť. Zároveň však dodáva, že podľa správy Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) neexistujú dôkazy, že by ruskí agenti boli vo vrbětickom areáli. Popiera tak oficiálne informácie, ktoré poskytli tajné služby premiérovi Andrejovi Babišovi (66) a tak sa proti Zemanovi spustila veľká vlna kritiky.

Český prezident uviedol, že plne dôveruje polícii ČR aj Najvyššiemu štátnemu zastupiteľstvu, ktoré vyšetrovanie kauzy dozoruje. Nezvratným dôkazom bude pre neho policajné vyšetrovanie. Uviedol, že podľa správy BIS neexistujú dôkazy ani svedectvá, že by ruskí agenti boli vo vrbětickom areáli. „Z toho však nevyplýva, že podozrenie z ich účasti nie je vážne,“ uviedol v 10-minútovom príhovore. „To, že BIS nepreukázala ich účasť, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli,“ dodal.

Policajné vyšetrovanie podľa neho pracuje s hypotézou, že dvojicu agentov tam mohol previesť jeden z majiteľov firmy Imex. Neskôr doplnil, že pracovník tejto firmy odmietol vypovedať na detektore lži, čo môže vyvolávať pochybnosti. Žiadna suverénna krajina si podľa Zemana nemôže dovoliť, aby na jej území dvaja agenti cudzieho štátu spôsobili teroristický atentát, pri ktorom zahynuli dvaja občania a bola spôsobená miliardová škoda.