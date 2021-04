Ministerstvo práce chce pomáhať občanom s exekúciami: Ako sa vyhnúť dlhom?

Prílišné zadlžovanie je dlhodobý problém väčšiny Slovákov. Podľa štatistík NBS takmer pätina domácností už pred vypuknutím koronakrízy čelila finančným problémom so splácaním svojich dlhov.

Iniciatíva z ministerstva práce si dáva za cieľ pomôcť tým, ktorí spadli do špirály dlhov a chce vytvoriť sieť bezplatných dlhových poradní pre nadmerne zadlžené osoby. Ako riešiť finančné problémy? Alebo ešte lepšie, ako do nich ani nespadnúť? Nielen v dôsledku krízy sa veľa ľudí stále viac zadlžuje a nedokážu splácať svoje finančné záväzky. Tým sa dostávajú do exekúcií a ďalších vážnych životných problémov, ktoré sami nevedia vyriešiť.

„Sú ľudia, ktorí by chceli pracovať, ale nezamestnajú sa legálne, pretože sa im to kvôli exekúciám neoplatí,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a pokračoval: „Chceme pomôcť ľuďom, aby pre nich malo zmysel pracovať, mať stabilný príjem a žiť lepší život.“ Postupne by sa mali otvoriť takéto poradne v každom väčšom meste a poskytovať by mali 3-zložkové poradenstvo, čiže právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Pravdepodobne vrátane zlepšovania finančnej gramotnosti a rád, ako v budúcnosti už do dlhov nespadnúť.

Ako si vytvoriť finančnú rezervu?

1. Stanovte si presnú a pravidelnú mesačnú sumu.

2. Každý mesiac si odložte aspoň 10 % z príjmu.

3. Začnite ihneď.

4. Nastavte si trvalý príkaz v banke ako prvú úhradu z výplaty.

5. Buďte disciplinovaní a snažte sa nesiahať na rezervu počas jej vytvárania.

6. Využite sporiace účty a mobilné aplikácie.

7. Zaveďte si aspoň orientačne „domáce účtovníctvo“.

8. Financie plánujte mesačne.

Ideálne finančné miery - 10:20:30:40

10 = finančná rezerva

10 % z mesačného príjmu by mala byť minimálna suma smerujúca na vytvorenie fi nančnej rezervy.

20 = dlhodobé aktíva

20 % z príjmov by malo smerovať do vytvárania dlhodobých aktív, čiže dôchodku a vhodnej životnej poistky.

30 = úvery

Výška úverov by v domácnosti nemala presiahnuť 30 % z celkových príjmov.

40 = spotreba

Bežná finančná spotreba domácnosti zahŕňajúca výdavky na ubytovanie, stravu, cestovanie či voľný čas by mala byť na úrovni maximálne 40 % z mesačných príjmov domácnosti.

Trojzložkové poradenstvo je jednoznačné pozitívum

Martin Provazník, advokát z bpv Braun Partners

- Trojzložkové poradenstvo dáva zmysel, keďže podľa mojich skúseností veľa dlžníkov - fyzických osôb, ktorí podávajú návrh na konkurz, má aj iné problémy ako sú finančné. Často ide aj o zdravotné či psychické problémy. Navyše, veľká časť týchto fyzických osôb nemá veľmi finančnú gramotnosť. To býva jeden z častých dôvodov kumulácie dlhov.

Veľkým problémom je špirálové zadlžovanie

Eva Šablová, riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO

Veľa ľudí ide z úveru do úveru alebo splácajú svoje staré úvery novým a robia to takto dookola. Toto sa, žiaľ, deje vo viacerých slovenských domácnostiach. Vo všeobecnosti platí, že pri úverovaní je lepšie byť opatrný, dobre prepočítať dôsledky na rodinný rozpočet a myslieť na budúcnosť. Pomerne lákavými a rýchlymi úvermi sú aj nákupy na splátky, využitie debetu na účte či kreditné karty. Situácii by určite pomohlo aj zvýšenie fi nančnej gramotnosti Slovákov. Vo väčšine prípadov dnes ľudia ani nevedia posúdiť, či je pre nich nejaký fi - nančný produkt výhodný, alebo nevýhodný a netýka sa to len úverov, ale aj investičných a poistných produktov.

Počet osobných bankrotov klesá

Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK

V januári sme zaznamenali najnižší počet osobných bankrotov za predchádzajúcich 44 mesiacov, po februárovom náraste marec priniesol ešte nižší počet oddlžených občanov. Predpokladáme, že dôvodom tohto poklesu sú vládne obmedzenia v súvislosti s bojom proti pandémii koronavírusu a prísnejšie legislatívne podmienky, keď o osobný bankrot môže požiadať iba dlžník s minimálne rok trvajúcou exekúciou.