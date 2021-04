Eva sa obšmietala okolo ženatého kolegu: Čo povedala jeho tehotnej manželke, bola posledná kvapka!

Ak máte s niekým v práci nielen profesionálny, ale aj kamarátsky vzťah, niekedy to môže viesť aj k naozaj nepríjemným situáciám. Podobne ako v tomto prípade.

Ako píše portál The Mirror, nemenovaný 29-ročný muž sa na platforme Reddit podelil s nevšedným príbehom, na ktorý by rád počul názor ostatných používateľov. Mužovi z USA totiž už dlhšiu dobu znepríjemňuje čas strávený na pracovisku jedna mladá kolegyňa. Keďže v ich oddelení majú menej početný kolektív, ktorý pozostáva približne len z deviatich pracovníkov, vzťahy majú veľmi priateľské a blízke. Od nástupu mladej 20-ročnej ženy do ich práce sa toho ale veľa zmenilo.

Nová kolegyňa Eva tieto dôverné pracovné vzťahy pochopila svojsky. Len pár mesiacov po nástupe sa začala sama nazývať jeho tzv. pracovnou manželkou. Je to oslovenie, ktorým sa pomenúva žena, ktorá má ku svojmu spolupracovníkovi mimoriadne zvláštny vzťah blížiaci sa pomaly k tomu manželskému. Aj keď je to zväčša brané ako neškodný vtip, muž jej dal ihneď jasne najavo, že tieto sympatie vzájomne nezdieľajú, pretože je šťastne ženatý a bol by nerád, keby to niekto zle pochopil.

Keďže odvtedy Eva toto pomenovanie nespomenula, myslel si, že to pochopila a pozval ju spolu s ostatnými kolegami priamo k nemu domov na oslavu tehotenstva jeho manželky. Ako to však býva, práve tam to všetko znova začalo. „Eva vstúpila a okamžite začala s vtipmi. ‚Ty si jeho domáca manželka? Rada ťa spoznávam! Je také pekné vidieť toho, kto sa stará o môjho mužíčka, keď ho pošlem domov!'“ uviedol znepokojený muž. Našťastie, jeho žena sa to snažila zobrať s humorom, no Eva pokračovala aj naďalej a počas oslavy sa začala nazývať dokonca druhou mamou ich dieťaťa.

„Priatelia i rodina mojej ženy boli naštvaní a moja manželka vyzerala veľmi znepokojene. Ja som toho vtedy mal už dosť, vzal som ju nabok a povedal som jej, že tie hlášky neboli vôbec vtipné a že buď sa mojej žene ihneď ospravedlní za to, že je bezohľadná a hrubá, alebo môže jednoducho odísť. Rozhodla sa odísť,“ informoval na sociálnej sieti. Tam sa ostatných spýtal aj na ich objektívny názor, či to bol ozaj nevhodné riešenie a má sa pre to cítiť zle. Mnohí sa ho zastali s tým, že konal oprávnene a správanie tejto ženy označili za strašidelné a jeden z nich mu poradil, že by to mal oznámiť i vedeniu.