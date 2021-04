Spolužiak so svetovými hviezdami futbalu: Vittek si opäť zasadne do lavíc

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Róbert Vittek (39) sa po vyše roku opäť vrhne na štúdium športového biznisu, manažmentu a marketingu.

Kurz pod záštitou UEFA s názvom Kariéra po kariére bol totiž pre pandémiu koronavírusu v marci minulého roku prerušený a opäť by sa mal rozbehnúť 17. mája v Lisabone. Robo sa už nevie dočkať stretnutia s hviezdnymi spolužiakmi, ako sú napríklad Didier Drogba či Brazílčan Kaká. A záverečné skúšky? Tie ich čakajú vo februári 2022 v New Yorku!

Keď sa v októbri 2019 po dvadsiatich rokoch vrátil Róbert Vittek do školských lavíc, aby si v dvojročnom kurze UEFA rozšíril obzory v oblasti športového biznisu, netušil, že sa jeho štúdium pre pandémiu o rok predĺži.

„Naposledy sme boli ,v škole‘ v marci minulého roku, odvtedy nič. V apríli sme mali ísť do Amsterdamu, ale pre koronu sa už nemohlo cestovať. Prebehlo síce niekoľko online seminárov, ale dištančnú formu štúdia nepreferoval nikto z nás a UEFA s tým súhlasila,“ vyjadril sa pre Nový Čas Róbert Vittek.

Bývalý reprezentant sa teda potešil správe, že kurz sa od mája opäť spustí, pričom v Lisabone budú bývalé futbalové hviezdy v takzvanej bubline. „Predtým sme chodili za lektormi na londýnskej a parížskej univerzite my, teraz budú chodiť oni za nami,“ opísal bývalý kanonier formu ďalšieho štúdia.

Pokračovať v ňom budú aj ostatní spolužiaci, čo sú v tomto prípade bývalé svetové futbalové hviezdy.K Drogbovi, Kaká, Juliovi Cesarovi, Heskyemu, Aršavinovi, Maloudovi či O´Sheovi by mal pribudnúť Kolo Touré. Už sa teším, že sa s nimi opäť konečne osobne stretnem.ktorí sa na nič nehrajú a je s nimi zábava,“ pochválil spolužiakov Vittek.

Hoci UEFA chcela, aby táto „partička“ ukončila štúdium ešte do konca tohto roka, napokon sa záverečné písomné a ústne skúšky presunuli na február 2022 do New Yorku. „Ak všetko dobre dopadne, po absolvovaní kurzu budem môcť v športovom manažmente pôsobiť na všetkých možných pozíciách,“ dodal Vittek.