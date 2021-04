Mama sa pokúšala pripraviť vajce podľa nového receptu: Katastrofálny výsledok, letela na pohotovosť!

Dvojnásobná mama pozerala televíziu, keď v nej vysielali televíznu šou, v ktorej ukazovali, ako urobiť to najlepšie pošírované vajíčko. Vyzeralo to jednoducho, a tak sa to rozhodla skúsiť. Toto bude ľutovať ešte veľmi dlho!

Ako uvádza portál LADbible, mamička Áine Lynch (35) postupovala presne podľa návodu, ako to bolo ukázané v televíznej šou. Rozbila vajíčko do hrnčeka, ktorý bol čiastočne naplnený vodou, a potom ho vložila do mikrovlnnej rúry. Ak čakáte gurmánsky zážitok, zabudnite. Trpko to oľutovala.

Áine totiž pošírované vajíčko z mikrovlnky nazvala „epickým zlyhaním“. „Myslela som si, že dám pošírované vajíčka na slaninu. Hrnček som do polovice naplnila vodou, rozbila som doň vajíčko a dala ho do mikrovlnky na 60 sekúnd. Vajíčko však bolo príliš urobené, a tak som zobrala ďalší hrnček a skúsila to znovu, lenže tentokrát som ho vložila do mikrovlnky na 50 sekúnd. Keď bolo hotové, vybrala som hrnček z mikrovlnky a v priebehu niekoľkých sekúnd vajíčko explodovalo a vriaca voda mi vystrekla na celé celú tvár aj krk,“ opisuje hororové okamihy Áine.

Dvojnásobná mama začala kričať na manžela Johnnyho a utekala do kúpeľne, kde si popálenú pokožku chladila vodou. „Namočila som dva uteráky, ktoré som si držala na ranách a Johnny utekal do miestnej lekárne, kde mu dali krém na popálenú pokožku a odporučili mu, aby sme išli na pohotovosť,“ povedala Áine z Mayobridge v Severnom Írsku.

Podľa nej mala „šťastie“, pretože nemocnica je od nich vzdialená len 10 minút jazdy autom, no aj tak počas cesty prežívala neznesiteľnú bolesť. „Bola som na pohotovosti päť hodín a poslali ma domov s liekmi na tlmenie bolesti, krémami a obväzmi,“ dodala Áine, ktorá je len rada, že počas explózie vajíčka pri nej neboli jej dve malé deti vo veku 22 mesiacov a 12 týždňov.