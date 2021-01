Muža zasiahlo 14-tisíc voltov: Manželke radili, aby sa s ním rozlúčila, všetko je nakoniec inak

Utrpel zranenia, ktoré mu zmenili život od základov. 31-ročného Matta zasiahol pri nešťastnej nehode elektrický prúd a len o vlások unikol smrti. Bojovník sa nevzdal, teraz inšpiruje celý svet.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, profesionálny wakeskater Matt Manzari z Floridy roky cestoval po svete, užíval si život plnými dúškami. Už ako 15-ročný sa stal prvým wakeskaterom, ktorého sponzorovali silné značky. „Prežíval som svoj detský sen a dokonca som sa stal majstrom sveta,“ spomína na krásne roky života Matt.

V jednom nešťastnom momente sa mu však obrátil život hore nohami. Vypomáhal miestnej cirkvi a počas orezávania stromov ho nešťastne zasiahol prúd z elektrického vedenia. Jeho telom prešlo 14-tisíc voltov, čo sa dá prirovnať k šiestim elektrickým kreslám súčasne! Jeho, vtedy tehotná, manželka Bobbye Jean (30) a členovia cirkvi boli počas nešťastnej nehody vnútri budovy.

Matta záchranka okamžite previezla do nemocnice, kde zistili, že má popáleniny štvrtého a piateho stupňa na 25-percentách tela. Jeho pokožka so doslova „roztavila“ a bolo mu vidno rebrá a kľúčnu kosť. Manželke hneď po príchode na miesto nehody zdravotníci povedali, aby sa radšej rozlúčila, pretože nepredpokladali, že by to mohol Matt prežiť. To ešte nevedeli, aký silný bojovník Matt je.

Urgentne ho začali operovať. Matt bol v kóme, avšak stále nažive. „Mojej rodine povedali, že keby som sa niekedy zobudil, nebol by som Mattom, ktorého poznali. Povedali, že toto množstvo napätia mi určite poškodilo mozog, len nevedeli ako veľmi. Toľké napätie mi malo zastaviť srdce,“ opisuje to, čo sa dozvedel od svojich najbližších.

„Išlo o ekvivalent pripútania k šiestim elektrickým kreslám a ich zapnutiu,“ vysvetľuje Matt. Obrovská sila elektriny spálila jeho mäso a prepálila sa cez väzy a svaly. Mattovi sa len zázrakom podarilo prežiť prvú noc po nehode. Lekári tvrdili, že pravdepodobne mu budú musieť kvôli extrémnym popáleninám amputovať ruky. Ďalším problémom bola sepsa, ktorá bola pre neho nesmierne riziková.

Odhodlaný milovník života strávil 3 mesiace v nemocnici a podstúpil 70 operácií. Mattovo mimoriadne zotavenie nebolo ľahké. Čelil pomalému a bolestivému procesu hojenia popri mučivej regenerácii poškodených nervov.

„Lekári boli ohromení, pretože v priebehu mesiaca mi nikdy nezlyhali obličky, srdce bolo v poriadku, bol som schopný držať ruky a nedošlo k poškodeniu mozgu. Vyvaroval som sa sepsy a vrátil som sa domov v septembri, tri mesiace po nehode,“ opisuje svoj boj Matt a dodáva, že sa vrátil domov v čase, aby mohol byť pri manželke počas narodenia ich synčeka Justice v januári.

Napriek všetkej bolesti sa Matt zotavil a vrátil sa k svojmu milovanému wakeskatingu. Teraz cestuje po USA a stal sa z neho motivačný rečník. „Keď sa pozriem do zrkadla, vidím svoje jazvy a miesto, kde mi boli chirurgicky odstránené svaly na hrudi a rukách, ale vo vnútri som celá osoba. Viem, kto som, a som nadšený, že robím maximum, a to bez ohľadu na čas, ktorý mi na tejto zemi zostane,“ ukončil svoje rozprávanie Matt.