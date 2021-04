Čo sa stalo v Desmode? Štyria členovia odchádzajú z kapely, vzbura proti Kulymu!

Poriadne dusno! Tak by sa dala nazvať situácia medzi hudobníkmi legendárnej slovenskej kapely Desmod.

Skupina sa totiž po 23 rokoch rozpadá a v pôvodnom zložení už nebude fungovať. Za všetkým má byť ostrý konflikt medzi frontmanom kapely Máriom Kulym Kollárom (49) a jeho kolegami. Muzikanti si servítku pred ústa nedávajú a pre Nový Čas vyložili karty na stôl. A nemlčí ani samotný Kuly, ktorý im smelo kontruje.

O tom, že v skupine Desmod nie je všetko s kostolným poriadkom, išli prvé šuškandy už v júli minulého roku, keď o problémoch ako prvý informoval Nový Čas. Už vtedy sa hovorilo o veľkých ťažkostiach medzi členmi kapely. Nezhody medzi muzikantmi, ktorí spolu hrajú celú dekádu, neutíchli. Ba práve naopak. „Predstavy o budúcnosti kapely sa medzi nami začali rozchádzať, a tak sa niektorí členovia (Synči, Duško, Martin) rozhodli kráčať svetom hudby inou cestou. Bolí to, ale rešpektujeme ich rozhodnutie,“ objavilo sa na facebooku kapely.

Nový Čas sa však so spomínanými chalanmi spojil a pravda je, zdá sa, niekde inde. „V kapele sa vyskytol závažný problém, od ktorého sa rázne dištancujeme a v ktorom sme už nevládali byť ako rukojemníci. Rozhodli sme sa preto, že ďalej už nemá zmysel pokračovať v ceste ilúzie, kde jednotlivec nadobudol pocit všemocnosti,“ zneli slová Dušana Minka, Martina Cibulku a Riša Synčáka.

Okrem nich však z kapely odchádza aj Rasťo Toman. Desmod sa tak otriasa v základoch a vyzerá to tak, že za to môže práve Kuly. Chalani už s ním nechcú pracovať. „Je to výsledok nášho čistého triezveho uvedomenia si situácie, aká tu pretrvávala už dlhšiu dobu. My chceme taktiež aj naďalej pokračovať v hudbe a byť súčasťou značky, ktorú sme budovali spolu 23 rokov a ktorá sa dostala tam, kde bola doteraz snahou všetkých jej členov, nielen úsilím jednotlivca.“

Peklo pre peniaze?

Podľa informácií Nového Času je jedným z dôvodov rozpadu aj to, že Kuly chcel vyhodiť dvoch členov. To však nie je všetko. „Možno, že je aj záujem mať väčšiu časť koláča,“ hovoria chalani na adresu Kulyho. O tom najväčšom probléme však zatiaľ hovoriť nechcú. „To sa možno dostane časom na povrch. Jediné, čo môžeme povedať, že sa od toho dištancujeme,“ dodali záhadne chalani. Hudobníkov mrzí, že touto situáciou utrpia najmä ich fanúšikovia.

„My máme právo pokračovať pod značkou Desmod. Zostali sme z prvotných členov dvaja na jednej strane a dvaja na druhej strane. Značku môžu používať traja ľudia. Pokojne sa môže stať, že budú dva Desmody. Uvidíme, čo bude ďalej. Odišli sme traja ľudia, ktorí sa podieľali na hudobnej tvorbe,“ vysvetlili exčlenovia pôvodnej zostavy.

Kuly reaguje

Veľkým problémom má byť aj samotná komunikácia s Kulym. „Komunikujeme s bubeníkom Janom a manažérom Mišom. Zatiaľ nenabral odvahu, aby sa s nami chcel stretnúť a vyrozprávali sme si to, ako sme to robili po minulé roky,“ hovoria chalani. „Nechceli sme, aby to bolo takto. Aby fanúšikovia nemali chaos. Mysleli sme si, že sa stretneme a nejako dohodneme. Je pravda, že nikoho z nás táto situácia neteší, ale život ide ďalej. My máme konečne chuť ďalej tvoriť,“ uzavreli odchádzajúci desmoďáci. Samotný Kuly má vlastný názor.

„Všemocný? Tak to ste ma zaskočili, keďže Desmod vždy fungoval a funguje na rovnosti hlasov každého člena a normálnom hlasovaní. Toľko vecí, čo mne neprešlo v kapele, sa nestalo podľa mňa žiadnemu spevákovi v žiadnej kapele. Desmod značka je registrovaná na mená Kollár, Škorec, Synčák. Títo ľudia ju môžu slobodne používať. Desmod funguje normálne ďalej, zostali v ňom najdlhšie hrajúci a spoluzakladajúci členovia - ja a Janko Škorec,“ hovorí Kuly s tým, že chystá nové veci a koncerty. „A čo sa týka komunikácie? Správu na fb napísal človek, ktorému sa neviem dovolať ani dopísať už vyše týždňa. Ťažko sa komunikuje, keď si vás niekto nechce vypočuť.“