Z čoho máme žiť?! Muzikanti majú Matoviča a spol. v zuboch, Robo Papp už vybuchol

Tento rok im dáva poriadne zabrať. Nielen muzikanti, ale celý národ pociťuje dopady koronavírusu, ktorý ochromil celú ekonomiku. Svoje pocítili aj umelci, ktorí zostali z jedného dňa na druhý bez práce aj kvôli vládnym opatreniam, ktoré im zrušili dopredu plánované vystúpenia a iné kšefty. Príjmy tak padali k nule a všetci siahali do úspor.

Keď sa však blýskalo na lepšie časy, minister Marek Krajčí ohlásil druhú vlnu koronavírusu a hudobníci dostali novými nariadeniami o hromadných podujatiach opäť poriadne po prstoch. Rázny škrt cez rozpočet, čo nové pravidlá spôsobia ich okamžite zdvihol zo stoličky!

„Čo sa týka zárobkov, je to jedna veľká katastrofa,“ povedal Peter Cmorík, ktorý vlani stihol odohrať desiatky koncertov. Rovnako sa cítia aj ostatní hudobníci a speváci, ktorí si vypočuli vo štvrtok verdikt od ministra zdravotníctva Krajčího. „Potrebujeme ubrať replikáciu vírusu, preto sme sa rozhodli zakázať hromadné podujatia nad 1 000 účastníkov v exteriéri, v interiéri nad 500 účastníkov. Samozrejme, stále sú povinné rúška,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Po týchto slovách mnohí muzikanti iba zalapali po dychu. Už na jar pocítili poriadny škrt cez rozpočet, keď boli zrušené hromadné podujatia kvôli prvej vlne koronavírusu. Aj keď sa zatiaľ pýšime najnižšími štatistikami, dopad na ľudí je obrovský. A vyzerá to tak, že situácia bude ešte horšia. V umeleckom svete to platí dvojnásobne, pretože všetky podujatia, ktoré umelcom prinášali financie na živobytie, sú okresané na minimum.

S malou dušičkou sa tak snažili na jar svoje diáre prepísať a koncerty prehodiť na jeseň. Teraz však prišiel ďalší šok, pretože celý september môžu hrať iba na malých podujatiach. „Dúfam, že nás všetkých neťajú za nos. Všade sa chodí bez rúšok a oni nám zakážu koncerty? Kúpaliská sú plné ľudí, ale na koncert ich nepustia. Tomuto nerozumiem,“ povedal bubeník Desmodu Jano Škorec, ktorého doplnil aj Robo Papp. Ten sa nedávno oženil a čaká prírastok do rodiny, takže výpadok zárobkov môže mať v jeho prípade hrozné následky.

„Predstavte si že nezarábate denne, ale každý deň pracujete zadarmo (stretnutia, cvičenia, prípravy) na tom, aby ste dva alebo štyri dni do mesiaca mali platenú robotu, ktorá vám zarobí na hypotéku, leasing, výživné, telefon, plyn, elektrinu, jedlo a zrazu vám tie platené dni nariadenie vlády zruší,“ priznal nahnevaný Papp. Penu v ústach však majú aj iné známe tváre.

Robo Papp (38) Otvoriť galériu Robo Papp Zdroj: mh

- Tak si poviete, že no a čo, keď sa zrušia a obmedzia koncerty, veď bez toho vydržíme. Predstavte si, že by sa zrušil a obmedzil váš príjem bez toho, aby vám ktokoľvek niečo nahradil. Predstavte si, že nezarábate denne, ale každý deň pracujete zadarmo (stretnutia, cvičenia, prípravy) na tom, aby ste povedzme dva alebo štyri dni do mesiaca mali platenú robotu, ktorá vám zarobí na hypotéku, leasing, výživné, telefon, plyn, elektrinu, jedlo a zrazu vám tie dva alebo štyri platené dni nariadenie vlády zruší.

Predstavte si, že ste živnostník, ktorý robí napríklad plastové okná a vláda vám povie, že v septembri nemôžete pracovať. Skúste sa vcítiť aj do ľudí, ktorí majú iné povolania, ako je to vaše. Mnohí z vás hovoríte, že treba zrušiť veľké verejné akcie, ale do Tatier tlačiť sa v radách na lanovku pôjdete úplne kľudne.

Gladiator - Georgio Babulic (45), bubeník Otvoriť galériu Gladiator Zdroj: anc

- Takáto situácia nikoho neteší. Všetci žijeme a pracujeme tak nejak improvizovane a nevieme, ako to bude o mesiac. O chvíľu sa otvárajú školy, to bude pre rodičov ďalšia neistota. Žijeme takú zvláštnu dobu, ale verím, že to nebudeme považovať v budúcnosti za normal.

Vidiek - Ján Kuric (57), spevák Otvoriť galériu Ján Kuric Zdroj: jf

- Nás sa to týka, lebo zrovna vtedy máme rozbehnuté koncertné aktivity. Dúfam, že vedia, čo robia. Ja som odborník na muziku. A určite nie som odborník na vírusy... Ešte neviem, či budeme musieť rušiť koncerty, lebo dnes je piatok, všetko budem vedieť v pondelok. Ja im musím iba dôverovať, no čo mám robiť?

Samozrejme, že ma to nepotešilo, ale takisto ma nepotešilo, že k nám prišiel COVID. My sme mali štyri koncerty za celý rok, takže smola. Ale našťastie to nechytil ani jeden muzikant z našej kapely, tak to sa teším. Ale to, že nemáme do čoho pichnúť... ale našťastie my sme amatérska kapela, takže viem si predstaviť, že kolegovia muzikanti, ktorí sú profíci, sa na to inak pozerajú.

Peter Cmorík (40) Otvoriť galériu Peter Cmorik Zdroj: gt

- Zasahuje nás to a je to nepríjemné. Už boli také šumy a sľuby, že to nebudú regulovať, no nemilo nás to zase prekvapilo. Ani neviem, čo mám k tomu povedať. Veľa koncertov by sme mali, ale od začiatku korony sa nám všetko zrušilo. Všetky akcie, ktoré mali byť, sa zrušili. Prišli sme o veľa. Každý týždeň sme prišli minimálne o jeden koncert. Môžeme teraz hrať nejaké malé akcie. Čo sa týka zárobkov, je to jedna veľká katastrofa samozrejme.

Desmod - Jano Škorec (46), bubeník Otvoriť galériu Desmoďáci sú zo situácie zhrození. Zdroj: anc

- Dúfam, že nás všetkých neťajú za nos. Všade sa chodí bez rúšok a oni nám zakážu koncerty? Kúpaliská sú plné ľudí, ale na koncert ich nepustia. Tomuto nerozumiem. Na tieto opaternia doplácame nielen my - muzikanti, ale aj ľudia, ktorí koncerty pripravujú. Mnohí sa museli zamestnať v inej sfére. Viem o jednom, ktorý musel ísť robiť bagristu, aby mal z čoho žiť...

Polemic - Branislav „Bejzo“ Bajza (47), spevák Otvoriť galériu Polemic Zdroj: han

- O rok, o dva kultúrna obec nebude existovať, pretože sa takto nedajú plánovať žiadne kultúrne akcie. Keď nejakí nevolení zástupcovia, nejakí samozvaní šéfovia hygieny, ja viem, že majú nejakú zodpovednosť, ale robia si každý týždeň nejaké rozhodnutie. Neuvedomujú si, že ovplyvňujú obrovské množstvo ľudí - ich živobytie, ich fungovanie alebo nefungovanie. Pretože sa nejedná iba o nás - muzikantov, ale aj všetkých technikov, osvetlovačov, majiteľov, zvukárov, prenajímateľov priestorov, stánkarov, SBS-károv, zdravoťákov... .

To je ďalších 90 % ľudí. Tým pádom nebudú mať najbližšie týždne robotu. Takto odpisujú niekoľko stotisíc ľudí, ktorí zrazu budú mať o rok, o dva inú robotu. A keď toto pominie a bude sa chcieť niekto zabaviť a urobiť si festival, tak odporúčam, nech ich potom zabávajú ľudia, ktorí už pracujú napríklad v obchodných centrách. Nech sú nejaké opatrenia, tie budeme dodržiavať, ale nech nerušia a neničia vo svojej podstate fungovanie kultúrnej obce.