Šokujúce priznanie Richarda Müllera: Myšlienky na samovraždu?! Z týchto slov mrazí

Spevák Richard Müller (59) má život ako na hojdačke. Po vážnych psychických problémoch sa zdalo, že po boku partnerky Vandy Wolfovej (49) konečne našiel pokoj.

Celý jeho svet zmenil aj ich spoločný syn Markus (9), ktorého umelec nadovšetko miluje. Potom však nastúpila pandémia koronavírusu, ktorá v nás prebudila dobré, ale aj zlé vlastnosti. Hoci spevák svoj voľný čas venoval hudobnej tvorbe, otvorene priznáva, že sa u neho znovu spustili depresie.

Počas dlhých dní naplnených hrozivými správami z celého sveta sa u Richarda ozval jeho starý známy nepriateľ. „Teraz som pocítil taký drobný nástup maličkých depresií,“ otvorene prizná v relácii RTVS Trochu inak s Adelou. S moderátorokou Vinczeovou sa poznajú už roky, a preto sa jej umelec nebojí zdôveriť ani s detailmi zo svojho súkromného života. Proti nastupujúcim depresiám sa postavil čelom.

„Snažím sa s tým do tej miery bojovať, čo som v minulosti nie tak často robil, že mi to nespôsobuje problémy. V momente, ako sa ráno zobudím, idem pod sprchu a pustím si studenú vodu. Toto je rituál, ktorý funguje každý deň a pomáha mi k tomu, aby som sa cez tie problémy dostal,“ bez okolkov objasní svoj boj samého so sebou.

Žijem kvôli deťom

Richard si otvorí srdce a priznáva, že v živote má tri radosti. Svoje deti Filipa a Emu, ktoré má s bývalou manželkou, moderátorkou Soňou, a syna Markusa zo vzťahu s aktuálnou partnerkou Vandou.

„Tí traja ľudia sú pre mňa najúžasnejší partneri a vďaka svojim milovaným deťom som nažive. Lebo vždy, keď som sa dostal až na hranicu, keď som rozmýšľal, že či to len predsa netreba ukončiť, tak vždy som si spomenul na svoje deti a povedal som si, že toto im v živote nemôžem urobiť,“ dojato prizná spevák.

Z lásky sa vyzná práve svojmu najmladšiemu Markusovi, s ktorým teraz trávil doma celé dni. „Mňa to veľmi tešilo, že som ho mal stále pri sebe. Mne stačí málo. Stačí mi sedieť oproti nemu, pozerať sa na neho, ako papá rajčinovú polievku s cestovinami, sem-tam niečo povie a ja som strašne šťastný,“ uzatvorí spevák svoju spoveď, ktorú diváci uvidia už tento piatok na Dvojke.