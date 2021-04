Dcéra Richarda Müllera a Sone Müllerovej Ema: Na Slovensku ju tak skoro neuvidíme

Krásnej brunetke nikdy neprekážalo, že obaja jej rodičia sú na Slovensku hviezdy. Ema Müllerová (27) je totiž dcérou speváka Richarda Müllera (59) a moderátorky Sone Müllerovej (59).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Pred pár rokmi skúšala modeling, no ako vraví, kvôli nemu si ničila vlastné telo a trápila sa diétami. Dnes sa miluje taká, aká je, a sebaláske učí aj iné ženy, ktoré ju sledujú na instagrame.

Ste dcérou známych rodičov. Neprekáža vám, že vás tak vníma väčšina ľudí?

Vôbec nie. Moji rodičia sú obaja skvelí a ja som ich hrdou dcérou.

Aké bolo vaše detstvo po ich boku?

Mama a tato ma vždy viedli k tomu, aby som bola sama sebou a nesnažili sa ma modelovať podľa určitej formy alebo ich vlastností. Bola som vychovávaná ako samostatný človek, ktorý sa dokáže o seba postarať sám a nemusí sa ničoho báť. Zároveň mi dávali neskutočne veľa lásky, podpory a sily na plnenie vlastných snov, a to robia doteraz.

V čom ste si s rodičmi podobní?

V gestikulácii a mimike som celá mama. Občas sa mi to zdá až nepochopiteľné, veď sa vidíme dvakrát do roka, ako si teda môžeme byť až tak podobné? Rovnako sa smejeme a nad perou sa nám pri úsmeve vytvorí účko.

Tú obrovskú energiu, z ktorej nikdy neubúda, mi tiež asi darovala ona. S tatinom sme citliví a vieme veľmi intenzívne ľúbiť. Keď plačem ja, plače aj on a keď sa rozplače, chytí to aj mňa. Je to akoby bola nad nami nejaká kliatba. (smiech) Mám tiež jeho obočie, oči a, bohužiaľ, aj nos, takú müllerovskú bambuľu.

Ako tínedžerka ste odišli do zahraničia a pracovali ste v modelingu. Bolo to náročné obdobie?

Naopak, bolo to úžasné obdobie! Mladá, divoká, bláznivá a sama v zahraničí. Modelingu som sa ale nikdy príliš nevenovala. Skončila som s ním rovnako rýchlo, ako som začala.

Prečo?

Pretože som nikdy nemala tie správne miery. A ak jeden čas aj áno, bolo to tvrdými diétami a dobrovoľným ničením si vlastného tela.

Móda vás však stále podľa vášho instagramového profilu baví a nezanevreli ste na ňu...

Samozrejme, že baví, veď som ju študovala. Módu milujem a naplno ju sledujem. Nie je to celé iba o oblečení, móda je umenie, kultúra a inšpirácia vo veľa ohľadoch.

Už osem rokov žijete a pracujete v Paríži. Môžete prezradiť, čo konkrétne robíte?

Som PR manažérka pre módne značky. Starám sa o to, aby sa o nich vedelo na špecifickom trhu, v mojom prípade je to väčšinou ten francúzsky. Úlohou módneho PR manažéra sú aj guest listy na módnych prehliadkach, organizovanie rôznych eventov, hľadanie nových it dievčat, ktoré by sa k danej značke hodili. Aj oblečenie v módnom editoriáli sa posiela z PR showroomu a ak sa náhodu niekde po ceste stratí, znovu ho nájsť je iba v našich rukách.

Ste úspešnou influencerkou a na instagrame radíte ženám, ako sa mať rada. Prečo práve tieto témy? Mali ste niekedy problém so sebaláskou?

Pretože s tým stále bojujem. Mať sa rada, akceptovať, ľúbiť, dokolečka dokola. Sebaláska je práca na plný úväzok a nie vždy je ľahké cítiť sa tak, ako si poviete. Neporovnávať sa s inými, nechcieť žiť ich životy, ale starať sa o ten svoj a snažiť sa byť najlepšou verziou samej seba. O to sa teda na instagrame pokúšam a tú cestu ukazujem iným ženám, aby, keď sa občas cítia podobne, vedeli, že v tom nie sú samy.

Koľko hodín denne instagramu venujete a čo vás tam najviac zamestnáva?

Chcela by som mať viac času najmä na odpisovanie na správy. Môcť na všetko reagovať, všetko vnímať a vidieť.

Ukazujete aj svoje nedostatky a nie je to ten typicky prefiltrovaný účet, akých sú tisíce. Prečo ste sa rozhodli ísť cestou prirodzenosti?

Pretože to som ja. Nedokonalá a plná nedostatkov.

Máte tam komunitu žien, ktoré vás obdivujú za pozitívny prístup k životu. Mali ste aj vy niekedy chvíle, keď vám nebolo práve najlepšie?

Nálady sa mi menia zo sekundy na sekundu a postoj k životu tiež. Raz som šťastná, inokedy smutná, ale to je úplne normálne. Pri smutných chvíľach sa snažím robiť to, čo ma baví. Alebo si otvorím čokoládu a celú ju zjem.

Vaším mottom, ak sa to tak dá nazvať, je veta „Som bohyňa.“ Kedy sa ňou cítite?

Som bohyňa je postoj, životný štýl, ktorý je postavený na sebaláske, hysterickom plači a hlasnom smiechu. Alebo proste na tom, čo najviac robíte, keď ste sama sebou.

O súkromí príliš nehovoríte, máte však priateľa. Poviete nám o ňom viac?

Len toľko, že mám priateľa a je nám spolu dobre.

Ako to teraz vyzerá v Paríži počas koronakrízy?

Cez víkend si nájdeme s priateľom nejaký dobrý obchodík s kávou, vychutnáme si ju, a potom hodnotíme a body zapisujeme do tabuľky. To bol môj nápad, on, samozrejme, o žiadnej tabuľke nevie. (smiech)

Navštevujú vás v Paríži aj rodičia?

Jasné a neviem sa dočkať, keď zase prídu! Mamča ma naučila ľúbiť Paríž, vždy to bolo jej milované mesto. Naše prvé dovolenky vo dvojici boli práve tu a vždy, keď za mnou príde, prežívame pocity melanchólie a nákupnej horúčky.



Plánujete sa niekedy vrátiť žiť na Slovensko alebo vám viac vyhovuje Francúzsko?

Zatiaľ mi je tu super, ale doma je doma.