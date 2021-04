Harry napísal otcovi Charlesovi súkromný list, ale... Situácia je vyhrotená, princ hneď odletel

Otca má len jedného. Vzťah medzi princom Harrym (36) a jeho otcom Charlesom (72) sa po škandalóznom rozhovore dostal na bod mrazu. Podarí sa im ho obnoviť?

Ako informuje Daily Mirror, Harry mal Charlesovi napísať list ešte pred svojím príletom do Spojeného kráľovstva. Do vlasti sa vrátil kvôli smutnej udalosti. Nemohol si nechať ujsť pohreb svojho dedka - princa Philipa. Bolo to zároveň prvýkrát, čo sa videl s rodinou od jeho veľkého odchodu. Vrelého privítania sa teda nedočkal a vzťah s jeho otcom je v žalostnom stave. Avšak vojvoda zo Sussexu sa snaží všetko napraviť.

Podľa zdroja blízkeho k Harrymu bol prinútený napísať Charlesovi listy, aby medzi nimi oživil komunikáciu. Otcovi v nich mal vysvetliť dôvody jeho odchodu a taktiež sľúbiť, že bude rešpektovať celú inštitáciu. Po tom, ako sa Harry zúčastnil rozhovoru s Oprah Winfrey, bol Charles mimoriadne sklamaný. Mrzelo ho, že k tomuto škandálu došlo práve v období, kedy princ Philip ležal v nemocnici.

William sa absolútne nečuduje, že je ich otec k Harrymu chladný. Medzi bratmi tiež nie je najlepšia atmosféra, hoci na pohrebe medzi sebou prehodili zopár slov. Vojvoda zo Sussexu prezradil v rozhovore, ako mal niekto z prostredia kráľovskej rodiny riešiť farbu plati jeho ešte nenarodeného syna Archieho. Po tomto fiasku nič nezostalo pokope.

Hoci teraz Harry spravil veľký krok, nevyzerá to až tak ružovo. "Napísal svojmu otcovi hlboko osobnú poznámku, aby sa pokúsil uviesť veci na pravú mieru, ale napätie stále stúpa a veci sa ešte celkom nevyvíjajú tak, ako dúfal," povedal zdroj. „Harry neočakával, že sa všetko vráti do normálu, ale jeho pocit po tom, čo videl svoju rodinu, bol, že sa musí vyriešiť ešte veľa vecí," dodal. "Jedným z hlavných problémov Harryho a Meghan, keď boli súčasťou pracujúcej rodiny, bola ich neschopnosť pochopiť, ako veci fungujú," uviedol otvorene ďalší utajený svedok.

Podľa informácií ďalšieho zdroja Charles dúfal, že po pohrebe znova uvidí svojho syna, no ten sa dlho nezdržal. Doma v LA ho čakala tehotná Meghan, ktorá kvôli druhému radostnému očakávaniu nemohla priletieť. Kým sa veci vrátia do normálu, Charles a William budú stáť pri kráľovnej Alžbete II., ktorá momentálne prežíva veľký smútok. S princom Philipom tvorili manželský pár krásnych 73 rokov.