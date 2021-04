Rozhádaní princovia Harry a William po pohrebe: Odčítač z pier odhalil, o čom sa rozprávali!

Britské médiá píšu o zmierení desaťročia. Rozhovor medzi rozvadenými princami Harrym a Williamom po pohrebe ich starého otca Philipa († 99) všetkých príjemne prekvapil.

Nie je presné jasné, o čom všetkom sa súrodenci rozprávali, no už samotný fakt, že sa pustili do konverzácie, by mohol naznačovať, že smrť ich milovaného dedka súrodencov aspoň čiastočne zmierila.

Keď obaja princovia kráčali v treťom rade procesie za špeciálne upraveným land roverom s Philipovou rakvou, mali obaja v tvári kamenný výraz. Nič vtedy ešte nenasvedčovalo tomu, že by sa mali chuť o čomkoľvek zhovárať. Po skončení pohrebu sa však ľady prelomili a obaja sa pustili do diskusie. Zatiaľ ani jeden túto udalosť verejne nekomentoval.

Krátko po východe z Kaplnky svätého Juraja bolo vidieť, ako Harry dobehol Williama a jeho manželku Kate (39) a pustil sa s ním do hovoru. K možnému uzmiereniu bratov následne veľkým dielom prispela aj samotná Kate, ktorá rýchlo vyhodnotila situáciu, chápavo odstúpila dozadu a Harryho s Williamom nechala istý čas osamote. Pokoj zbraní medzi potomkami princa Charlesa (72) by bol prelomovou záležitosťou, ktorú už takmer nik neočakával.

Portál Mirror oslovil čítačov z pier, ktorí odhalili krátku konverzáciu medzi bratmi. William si dal po pohrebe dole rúško a povedal: ,,Bolo to skvelé, že?“ ,,Bolo to, ako si to želal,“ odpovedal Harry na margo starého otca Philipa († 99). Potom sa bratia na chvíľu pristavili pri arcibiskupovi a vymenili si s ním pár slov. ,,Prekrásny obrad, a tá hudba,“ povedal podľa odčítača z pier William následne mladšiemu bratovi.

Medzi súrodencami totiž už dlho panovalo skryté nepriateľstvo a v priebehu času sa skôr prehlbovalo. Práve to bol dôvod, prečo ich kráľovná chcela od seba oddeliť aj v deň pohrebu. V smútočnej procesii zaradila medzi nich bratranca Petra Phillipsa, s ktorým majú obaja údajne výborný vzťah. Vzťahy medzi Harrym a Williamom sa vyhrotili aj v dôsledku nedávneho rozhovoru, ktorý Harry s manželkou Meghan (39) poskytli Oprah Winfrey.

Harry v ňom okrem iného vyhlásil, že on a William sa vydali „inými cestami“. Jeho staršieho brata vraj Harryho vyjadrenia veľmi rozzúrili. Hoci pôvodne to vyzeralo, že rozdelenie bratov počas smútočnej procesie bola iniciatíva kráľovnej, podľa zdrojov z kráľovského paláca si to takto vyžiadal samotný William, ktorý nechcel kráčať vedľa Harryho. O to prekvapivejšie je, že bratia nakoniec predsa len našli spoločnú reč aspoň po obrade.