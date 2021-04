Charlesov majstrovský ťah: Keby nezasiahol, všetko mohlo byť po pohrebe princa Philipa († 99) inak!

Chopil sa oprát! Celý svet s napätím sledoval náznak rozhovoru medzi rozhnevanými bratmi Williamom (38) a Harrym (36).

Nie každý si všimol významný detail, ktorý k tomu prispel. Zasiahol totiž ich otec princ Charles (72). Budúci panovník poslal limuzíny preč, aby z pohrebu nemohli odísť oddelene.

Zdá sa, že ich sporu má už plné zuby. Hoci sa spoveď Harryho a Meghan (39) u Oprah dotkla aj Charlesa, svojich synov teraz potrebuje viac ako inokedy. Jeho sobotňajší čin bol prvým znakom jeho novej úlohy na čele rodiny. Bol to on, kto po pohrebe nariadil čakajúcim šoférom, aby odišli spred Kaplnky sv. Juraja s prázdnymi limuzínami. Všetci tak museli ísť z obradu po svojich.

To dalo bratom šancu po viac ako roku spraviť prvý krôčik k náprave rozbitého vzťahu. Bravúrne sa roly mediátora zhostila aj Williamova manželka Kate (39). Pri odchode z omše sa dala do reči s Harrym. Keď sa k nim pridal jej manžel, stiahla sa do úzadia, čím im nechala priestor. Neskôr sa bez prítomnosti kamier pustili opäť do reči - a pridal sa k nim aj Charles.

Podľa zdrojov denníka The Sun viedli dvojhodinový pokojný rozhovor. Zdá sa, že ľady medzi nimi sa dali do pohybu. Harry má otvorenú letenku, čo znamená, že sa hneď nemusí vrátiť do Los Angeles za tehotnou Meghan. Pravdepodobne zostane aspoň do stredy, keď kráľovná dovŕši úctyhodných 95 rokov.