Bero bol krôčik od zisku Holandského pohára: Prehru oplakal v bránke

Mal na dosah životný úspech! Matúš Bero (25) sa prebojoval s Vittese Arnhem až do finále Holandského pohára a odvážne s ním útočil na zisk cennej trofeje.

Vyfúkol mu ju slávny Ajax Amsterdam (2:1) rozhodujúcim gólom v nadstavenom čase. Jednému z najvyťaženejších slovenských reprezentantov tak ostali len oči pre plač.

Oba tímy už mysleli na predĺženie, keď prišiel kľúčový moment finále. Rasmussen dostal červenú kartu, čo favorizovaný Ajax pohotovo využil a pohár skončil v jeho klubovej vitríne. „Sú to hrozné pocity. Nie vždy sa podarí dostať Slovákovi so zahraničným klubom do finále pohára. Aj preto to veľmi mrzí. Táto prehra ma extrémne bolí. A určite aj všetkých mojich spoluhráčov,“ povedal Bero pre Nový Čas.

Vittese sa pripravovalo nerušene na súboj roka celý týždeň, kým Ajax mal v nohách štvrtkový zápas Európskej ligy. V závere finále jeho hráčom dochádzali sily. „Ajax má veľkú kvalitu. V držaní lopty sa mu ťažko konkuruje. Je pravda, že mal náročnejší program ako my. Od 70. minúty sa to fyzicky pomaly preklápalo na našu stranu. Aj preto sme sa snažili dotiahnuť zápas do predĺženia.“

Tesné prehry mrzia dvojnásobne. Berovi nebolo po zápase do reči. Chcel byť sám. Sadol si do bránky, oprel sa o sieť a ventiloval veľký pocit sklamania.Viem však, že v tej chvíli som nechcel sedieť pri nikom. Doľahol na mňa obrovský smútok.“

Žltá karta v nadstavenom čase po zrážke so súperom nebola výsledkom jeho frustrácie. Cesta Vitesse do pohárovej Európy ešte nie je definitívne zarúbaná. Päť kôl pred koncom Eredivisie je Berov klub štvrtý, čo pri víťazstve Ajaxu v domácom pohári znamená miestenku do Európskej ligy aj pre mužstvo na tejto pozícii.

„Ak nie, k dispozícii je ešte play-off, ktoré už máme isté. Chceli by sme si však udržať 4. miesto a kvalifikovať sa priamo. Cez víkend nás čaká dôležitý zápas na Feyenoorde, ktorý je dva body za nami. Dúfam, že si konečne zahrám proti Robovi Boženíkovi. Naposledy sme boli obaja zranení z reprezentácie.“