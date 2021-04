Narušila finále Ligy majstrov aj mužský slalom: Sexici vynieslo vyčíňanie obrovskú popularitu

Sexi narušiteľka! Aj tak nazvali Američanku Kinsey Wolanski (24), ktorá v roku 2019 počas finále Ligy majstrov medzi Liverpoolom a Tottenhamom vybehla na trávnik len v plavkách.

Obdarená kráska si od tohto momentu získala obrovské množstvo fanúšikov a jej popularita len tak stúpala. Svoj čin zopakovala aj počas slalomu Svetového pohára mužov v Schladmingu v januári 2020, kedy

Hoci od jej "sexi vyčíňania" ubehlo už viac ako rok, Wolanski je doteraz veľmi populárna a len na sociálnej sieti Instagram má viac ako 3,6 milióna sledovateľov. Prednedávnom odhalila, že to, čo sa začalo odohrávať po finálovom zápase Ligy majstrov, nečakala.

"Skutočne som nebola pripravená na to, čo po zápase nasledovalo. Bola som však nadšená z toho, že robím veci nadoraz a vidím, kam to až speje. Milujem žiť naplno. Som veľmi vďačná za to čo som urobila, pretože vďaka tomu mi pribudlo oveľa väčšie publikum a ľudia z celého sveta, ktorí sú mojimi fanúšikmi a s ktorými som v spojení," prehovorila sexica, ktorú citoval web The Sun.