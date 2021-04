Jágr v play off nepríjemne prekvapil: Do súpera udieral ako zmyslov zbavený

Rupli mu nervy! Legendárny český hokejista Jaromír Jágr aj v 49 rokoch stále hráva za svoj klub Rytíři Kladno.

V súčasnosti sa s Rytířmi snaží prebojovať do českej extraligy, a že ide o naozaj vyostrený boj, dokázal v druhom finálovom zápase play off proti Jihlave. V ňom si podal jihlavského hráča Jana Strejčeka, ktorému oplatil faul ramenom do tváre. Jágr hokejistu zvalil na ľad a začal ho zasypávať poriadne tvrdými ranami. Strejček, ktorý len nemohúcne ležal na chrbte, sa nedokázal brániť, a tak len inkasoval a kopal nohami. Obaja hráči boli za konflikt potrestaný dvoma minútami za hrubosť.

U Jágra nie sú fanúšikovia na podobné incidenty zvyknutí. Samotný hokejista už dlhé roky tvrdí, že nikdy by úmyselne svojho súpera nezranil. Aj preto zostali priaznivci hokeja po jeho výstupe prekvapení. Jágrovo Kladno zatiaľ v sérii s Jihlavou prehráva 0:2 na zápasy, pričom sa hrá sa na 4 víťazné zápasy.