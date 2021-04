Prvý zápas po viac ako roku: Slováci zahájili prípravu na MS prehrou s Lotyšskom

Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v úvodnom zápase v príprave na tohtoročné majstrovstvá sveta s Lotyšskom tesne 1:2 po predĺžení.

Rozhodujúci gól na štadióne v Piešťanoch strelil v 64. minúte Renars Krastenbergs.

Odveta v rámci podujatia Kaufland Challenge 2021 je na programe v stredu od 16.00 h. O pár dní neskôr preveria zverencov trénera Craiga Ramsayho v prípravnom dvojzápase aj Nemci (24. a 25. apríla).

Premiéru v najcennejšom drese si v utorok odkrútili obrancovia Martin Bučko, Daniel Gachulinec, Martin Vitaloš a Samuel Kňažko a útočníci Martin Faško-Rudáš, Daniil Fominych, Marek Tvrdoň, Adrián Holešinský, Oliver Okuliar a Miroslav Mucha.

Slovensko - Lotyšsko 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 3. Liška (Lamper, Jánošík) - 31. Karsums (Ro. Bukarts), 64. Krastenbergs (M. Redlihs). Rozhodovali: Stano, D. Konc st. - Synek, Durmis, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.

SR: Godla - Vitaloš, Jánošík, Gachulinec, Ďaloga, Kňažko, Mar. Chovan, Bučko, Koch - Lamper, Buc, Liška - Mucha, Mich. Chovan, Okuliar - Faško-Rudáš, Bubela, Fominych - Tvrdoň, Kollár, Holešinský

Lotyšsko: Kalninš - Balinskis, Sotnieks, Galvinš, K. Redlihs, Cibulskis, Zile, Mamčics - Daugavinš, Indrašis, Darzinš - Karsums, Džerinš, Ro. Bukarts - Dzierkals, Svanenbergs, Ri. Bukarts - M. Redlihs, Berzinš, Marenis - Krastenbergs

Slovenskí reprezentanti nastúpili na zápas po vyše ročnej pauze, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu, a vstup doňho sa im vydaril. Po niekoľkých náznakoch šancí sa v 3. minúte dostali k dorážkam traja hráči a Liška prepasíroval puk za chrbát Kalninša. Slováci mali v úvode viac z hry a ešte párkrát pohrozili pred brankárom hostí. Tí sa dostali v 7. minúte do tlaku a prácu mal aj Godla. V 9. minúte tesne minul lotyšskú bránku puk po tečovanej strele Kocha. Slováci si od 11. minúty zahrali prvú presilovku, s viacerými strelami, no bez gólovej šance. V 15. minúte preverili Kalninša tvrdými strelami Bubela a Tvrdoň. V závere si hostia vypracovali tlak a Ro. Bukarts a Džerinš zahrozili pred Godlom.

Druhú časť odštartovali Ramsayho zverenci v oslabení, keď išiel na trestnú Mich. Chovan. Síce sa ubránili, no tlak Lotyšov pokračoval ďalej a v 26. minúte ho premenili na vyrovnávajúci gól. Dobrým napádaním nedovolili Slovákom dlho vystriedať a následne peknou kombinačnou akciou využili ich únavu. Do odkrytej bránky poslal puk Karsums - 1:1. Slováci ihneď odpovedali, no gól Mich. Chovana neplatil pre postavenie Lampera v bránkovisku. V 30. minúte nevyužil prečíslenie Bučko, keď trafil len betóny brankára. Následne prišla druhá presilovka Slovenska, ale veľa vody v nej nenamútili. Na druhej strane musel Godla zasahovať pri strelách Daugavinša, Indrašisa a Ro. Bukartsa.

Lotyši mohli ísť do vedenia v 41. minúte po samostatnom úniku, no vyznamenal sa slovenský brankár. Hostia si následne zahrali presilovku a veľkú šancu mal Karsums. V 46. minúte išiel na trestnú lavicu Koch a Ramsayho zverenci sa opäť museli brániť presile. Godla však niekoľkokrát podržal svojich spoluhráčov a pomohla mu aj žŕdka. V záverečnej desaťminútovke sa hra prelievala zo strany na stranu a oba tímy si vypracovali ešte niekoľko príležitostí. V 54. minúte našiel Okuliar prihrávkou spoza bránky Mich. Chovana, ale ten bol tiesnený a s jeho zakončením si poradil Kalninš. Góly už do konca riadneho hracieho času nepadli a tak duel pokračoval predĺžením.

Už po minúte mali obrovskú šancu rozhodnúť duel debutanti v národnom drese Kňažko a Mucha, ale prvý menovaný nepretlačil puk pri bližšej žŕdke a druhému vzápätí nevyšiel bekhendový blafák. Nakoniec sa z víťazstva tešili hráči hostí, keď im v 64. minúte vyšlo prečíslenie a rozhodol Krastenbergs.