Gól Erika Černáka nestačil Tampe na víťazstvo, Marleau vyrovnal rekord Gordieho Howea

Slovenský hokejista Erik Černák strelil v noci na nedeľu svoj tretí gól v tejto sezóne zámorskej NHL. Tampe Bay však k bodovému zisku nepomohol, Floride podľahla doma 3:5.

"Panteri" vďaka výhre preskočili svojho rivala a v tabuľke Centrálnej divízie im patrí druhá priečka. Obhajca Stanleyho pohára klesol na tretie miesto. Černák má na svojom konte po 34 odohratých zápasoch trinásť kanadských bodov za tri góly a desať asistencií.

Patrick Marleau zo San Jose sa postaral o zápis do historických tabuliek. Štyridsaťjedenročný útočník San Jose nastúpil proti Minnesote na 1767. zápas v súťaži a vyrovnal rekord legendárneho Gordieho Howea.

Líder Východnej konferencie Washington v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom triumfoval na ľade Philadelphie Flyers 6:3. New York Rangers, ktorí stále bojujú o play off, zdolali rovnakým výsledkom New Jersey Devils a pripísali si tretiu výhru za sebou. V drese "diablov" nastúpil slovenský krídelník Marián Studenič, ktorý raz ohrozil súperovho brankára.

Výsledky NHL:

Tampa Bay - Florida 3:5



Góly: 14. B. Point (Sergačov, Palát), 40. Černák (Coleman, Hedman), 42. M. Joseph (Hedman, B. Point) – 9. Montour (S. Bennett), 13. Hörnqvist (Barkov, N. Gusev), 20. Huberdeau (Nutivaara, S. Bennett), 38. Vatrano, 60. Duclair (Gudas)

New York Rangers - New Jersey 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Góly: 8. Bučnevič (Zibanejad, Panarin), 11. R. Strome (Zibanejad, Panarin), 12. Bučnevič (Blackwell, K'A. Miller), 21. Panarin (R. Strome, R. Lindgren), 59. Bučnevič (Zibanejad, Panarin), 60. Kreider (R. Strome, R. Lindgren) – 33. M. McLeod (Bastian, P. K. Subban), 46. P. K. Subban (J. Hughes, Šarangovič), 47. Šarangovič (J. Hughes)

Philadelphia - Washington 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Góly: 20. Provorov (Giroux, Farabee), 26. J. van Riemsdyk (Aube-Kubel), 48. Allison (K. Hayes, Giroux) – 4. Ovečkin (Carlson, Kuzněcov), 21. Orlov (Carlson, Ovečkin), 27. Ovečkin (Carlson, Kuzněcov), 36. Kuzněcov (T. Wilson, Carlson), 50. Sheary (J. Schultz, Eller), 59. Mantha/Z. CHÁRA (WAS) 0+0, na ľade strávil 19:30 min., 1 strela na bránku/

Buffalo - Pittsburgh 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)



Góly: 27. Tage Thompson, 52. Mittelstadt (Ristolainen, S. Reinhart) – 11. McCann (Matheson, Ceci), 26. Rodrigues (Blueger), 33. Rust (Crosby, Guentzel)

Montreal - Ottawa 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)



Góly: 4. Zub (Batherson, Stützle), 34. Batherson (B. Tkachuk, Norris), 56. Batherson (B. Tkachuk, Norris), 56. N. Zajcev (Pinto)/T. TATAR (MON) 0+0, na ľade strávil 16:20 min., 1 strela na bránku/

Arizona - St. Louis 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)



Góly: 22. Goligoski (Schmaltz, Garland), 31. Keller (Ekman-Larsson, Dvorak), 44. Bunting (Chychrun, Fischer) – 2. Blais (Perron, Parayko), 9. Bozak (Hoffman, Dunn)

Detroit - Chicago 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Góly: 20. P. Kane (Hinostroza), 33. DeBrincat (Hagel, C. Murphy), 42. Kalynuk (Hinostroza, P. Kane), 56. Suter (Hinostroza)

Carolina - Nashville 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Góly: 19. Slavin (Geekie, Lorentz), 49. Hakanpää (Trocheck), 59. A. Svečnikov (Aho, D. Hamilton) – 32. Josi

Dallas - Columbus 5:1 (1:1, 4:0, 0:0)

Góly: 13. Ja. Benn (J. Klingberg, Gurianov), 31. Gurianov (Ja. Benn), 34. Pavelski (Robertson, Lindell), 34. J. Klingberg (Robertson, Hintz), 37. Lindell (Hintz, Pavelski) – 7. Gavrikov (Bjorkstrand, Atkinson)

Minnesota - San Jose 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Góly: 15. Zuccarello (Ma. Johansson, Hartman), 16. J. Eriksson Ek (Greenway, M. Foligno), 16. Parise (Brodin, Bonino), 22. Kaprizov (Zuccarello), 40. Sturm (Soucy) – 13. Burns (Balcers, Hertl), 58. Kellman (Labanc, Donato)

Winnipeg - Edmonton 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 32. Barrie (McDavid, Yamamoto), 47. Puljujärvi (McDavid, Draisaitl), 53. Chiasson (Barrie, Draisaitl)