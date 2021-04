Na staré kolená splnila limit na olympiádu: Češka Joglová si za odmenu dopraje prepečený burger!

Jej príbeh je hodný sfilmovania. Česká vytrvalkyňa Marcela Joglová (33) na staré kolená splnila limit na olympiádu v Tokiu.

Bývalá barmanka a záchranárka, ktorá pred siedmimi rokmi behala ešte len pre radosť, sa za limit odmení poriadne prepečeným hamburgerom! „Teším sa naň, celý rok ho totiž nejem,“ povedala Joglová.



Joglová na seba po prvý raz upozornila v roku 2014, keď sa išla prebehnúť na desaťkilometrové preteky We Run Prague a šokujúco skončila tretia. Atletika potom dostala prednosť a o rok už na Pražskom maratóne dobehla ako druhá Češka. V roku 2019 sa dostala na MS v Dohe, kde obsadila 20. priečku. Cez víkend na letisku Twente v Enschede zabehla čas 2:28:16 hod., ktorý je tretí najlepší v histórii českého ženského maratónu.



„Priateľ mi vravel, až budem prebiehať páskou, nech sa usmievam. Hlavou mi šlo toto, že sa musím usmiať,“ povedala podľa denníka Blesk Joglová. „Ale nechala som vo finiši všetko, chcela som stlačiť každú sekundu. Splnila som si cieľ, bol to taký slastný pocit uspokojenia, bolo mi príjemne,“ dodala nová hviezda českej atletiky. O OH v Tokiu ale hovorí opatrne. V boji o olympijský maratón sú tiež Eva Vrabcová-Nývltová, Tereza Hrochová a Moira Stewartová a miesta sú len tri. „Som zvedavá, ako to dopadne,“ uzavrela Joglová.

Čo dosiahla:

-limit na OH v Tokiu

-3. najlepší národný čas v maratóne