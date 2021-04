Hviezdny basketbalista prišiel o syna († 33): Srdcervúci odkaz do neba

Basketbalová legenda Scottie Pippen (55) oznámil, že vo veku len 33 rokov zomrel jeho prvorodený syn Antron.

"So zlomeným srdcom sa chcem podeliť o to, že som sa rozlúčil so svojím prvorodeným synom Antronom. My dvaja sme zdieľali lásku k basketbalu a o hre sme mali nespočetné množstvo rozhovorov. Antron trpel chronickou astmou a keby ju nemal, skutočne verím, že by sa dostal do NBA. Antron však zostal pozitívny a tvrdo pracoval, bol som na neho hrdý. Milé srdce a krásna duša odišli príliš skoro. Milujem ťa, synku, buď v pohode, kým sa opäť nestretneme," napísal zdrvený Pippen na sociálnej sieti. Antrona mal Scottie so svojou prvou manželkou Karen. Príčina smrti zatiaľ známa nie je.

Člen Sieňe slávy NBA Scottie Pippen (55) získal v tíme Chicaga Bulls po boku hviezdneho parťáka Michaela Jordana 6 titulov. Na konte má aj dve zlaté olympijské medaily. Po skončení kariéry skúšal aj dráhu trénera, dnes pracuje ako komentáror.