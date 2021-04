Superligu chce zastaviť aj britská vláda: Máme viacero návrhov na riešenie, vraví hovorca premiéra

Britská vláda zvažuje možnosti ako zabrániť vzniku novej futbalovej Európskej Superligy (ESL).

Medzi dvanástimi zakladajúcimi klubmi je aj šesť najväčších z Anglicka - FC Arsenal, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, FC Liverpool, a manchesterské City a United.

Podľa agentúry DPA padla otázka, či vláda nebude požadovať okamžitý návrat pôžičiek od tých klubov, ktoré by do novej súťaže vstúpili. To sa týka Arsenalu a Tottenhamu, ktoré počas pandémie koronavírusu využili vládnu schému pomoci.

"Máme na stole viacero návrhov na riešenie tohto problému. V súčasnosti sa však k nim nemôžeme vyjadriť. Predseda vlády chce preskúmať všetky možnosti," uviedol hovorca Borisa Johnsona na pondelkovom brífingu s novinármi.