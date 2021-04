Ohlasy na projekt Superligy: Nápad niekoho, kto nenávidí futbal

Dvanásť z najväčších európskych futbalových klubov v pondelok v noci oznámilo plány na vytvorenie Európskej Superligy (ESL), ktorá má konkurovať súťažiam Európskej futbalovej únie (UEFA).

AC Miláno, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Miláno, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid a Tottenham Hotspur tak spravili napriek hrozbe vylúčenia z medzinárodných súťaží pre nich aj ich hráčov.

"Pred začiatkom úvodnej sezóny, ktorá odštartuje čo najskôr, dostanú pozvánku ďalšie tri kluby," uvádza sa v stanovisku. Zakladajúce kluby dostanú "jednorazovú platbu vo výške 3,5 miliardy eur". Prvým predsedom ESL bude prezident Realu Madrid Florentino Perez: "Pomôžeme futbalu na každej úrovni."

Vznik projektu ostro kritizovali predstavitelia UEFA, troch krajín a líg, z ktorých je dvanásť zakladajúcich klubov, i Asociácia európskych klubov (ECA). UEFA a národné zväzy reagovali, že všetky kluby, ktoré sa zapoja do Superligy, vylúčia z ostatných domácich, európskych i globálnych súťaží. "Ich hráči môžu prísť aj o možnosť hrať za národné tímy," citovala zo stanoviska UEFA agentúra AFP. Zákaz reprezentovať tak hrozí aj slovenskému obrancovi Milanovi Škriniarovi z Interu Miláno.

Ohlasy zahraničných médií na plán dvanástich európskych futbalových veľkoklubov vytvoriť Superligu:

Veľká Británia

Daily Mail: "Veľká šestka anglického futbalu vstúpi do novej európskej Superligy, čo vyvolalo vo futbalovom hnutí zemetrasenie a vojnu. Ich rozhodnutie hrozí rozdelením Premier League. Tá už listom naznačila, že s takouto súťažou nesúhlasí."

Guardian: "Je to nápad, s ktorým mohol prísť len niekto, kto nenávidí futbal až do špiku kostí. Ten niekto nenávidí futbal do tej miery, že ho amputoval, vypitval a rozobral od tej najnižšej úrovne až po majstrovstvá sveta."

Taliansko

La Gazzetta dello Sport: "Superliga šéfa Juve Andreu Agnelliho bude slúžiť záujmom svojho klubu a nebude brať do úvahy všeobecný záujem Serie A. Paralelná súťaž najväčších klubov Európy bude znamenať, že klubová šľachta si vloží peniaze len do svojich pokladníc. Superliga je v rozpore s pokusom opäť zvýšiť postavenie talianskej ligy a futbalu. Je tiež v kontraste so snahou UEFA a ECA zreformovať Ligu majstrov, ktorá má v pláne rozšírenie na 36 mužstiev od roku 2024."

La Repubblica: "Noc, ktorá zmenila európsky futbal. Uzavretá Superliga končí s myšlienkou kvalifikácie medzi elitu priamo na ihrisku a základnou koncepciou zaslúženého úspechu, kde platí požiadavka účasti všetkých. To by bola neprijateľná strata."

Corriere della Sera: "Je to idea, ktorá ide proti fanúšikom."

Španielsko

Marca: "Vytvorenie novej ligy prichádza v čase, keď globálna pandémia spôsobuje nestabilitu súčasnej ekonomiky. Dlhé roky bolo cieľom zakladajúcich klubov zlepšovať kvalitu existujúcich súťaží a najmä vytvoriť súťaž, v ktorej sa budú najlepšie kluby a ich hráči častejšie stretávať."

Francúzsko:

L'Équipe: "PSG čelí pri predstavení projektu európskej Superligy dileme. Parížsky klub nepatrí medzi zakladajúcich členov a je možné, že to pre neho nebude bez následkov."

Rakúsko

Kronen Zeitung: "Problémy európskeho futbalu sa prehĺbia. Dvanásť špičkových klubov chce čo najskôr založiť európsku Superligu."

Švajčiarsko

Blick: "Zemetrasenie v európskom klubovom futbale! Dvanásť elitných klubov si chce hrať vlastnú Superligu."

USA

New York Times: "Nie je prekvapujúce, že 'rebeli' veria, že ich plán by mohol fungovať a nedostal by červenú. Nie je to prekvapenie, pretože si roky robia čo chcú. Zatiaľ ich nik nezastavil. Nech už budú robiť čokoľvek, budeme to stále sledovať a lopta sa stále bude kotúľať."