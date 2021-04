Posun vo vyšetrovaní sexuálneho zneužívania v Chachalande: Zlé správy pre Paulínyho

Pred dvomi rokmi otriasol Slovenskom obrovský škandál. Mladá žena Katarína Danová (32) prehovorila o minulosti, z ktorej mrazí. V detstve totiž mala udržiavať vzťah s vedúcim tábora Chachaland Romanom Paulínym (57), ktorého bola zverenkyňou. A dokonca padli slová aj o sexuálnom zneužívaní.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Síce od osudného obdobia pretieklo už veľa vody, Danová má stále obrovské rany na duši. Najnovšie došlo k posunu šokujúceho prípadu, pretože vyšetrovanie bolo ukončené. Vyzerá to tak, že Paulíny skončí pred súdom!

Danovej príbeh šokoval všetkých Slovákov. Kedysi zverenkyňa detského tábora Chachaland detailne opísala zdrvujúcu skúsenosť s vtedajším vedúcim Romanom Paulínym, ktorý je dlhoročným zamestnancom RTVS. Paulíny mal vtedy s 13-ročnou dievčinou udržiavať vzťah a dokonca ju mal sexuálne zneužívať. Minulý rok vo februári bol obvinený a hrozí mu test odňatia slobody na 2 - 10 rokov. Od prevalenie šokujúcich informácií prešli už dva roky.

„Dňa 13. 4. 2021 bol po skončení vyšetrovania na Krajskú prokuratúru Bratislava doručený vyšetrovací spis spolu s návrhom na podanie obžaloby na obvineného Mgr. R. P. Po naštudovaní spisu prokurátor rozhodne o ďalšom postupe,“ povedal hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Matej Izakovič. Vyzerá to teda tak, že sa Paulíny bude musieť onedlho zodpovedať súdu.

Verí vyšetrovateľke

Svoje pocity o ukončení vyšetrovania neskrývala ani samotná Danová. „Bolo to dlhé a náročné a covidová situácia to celé ešte predĺžila. Počas dvoch rokov som prešla cez celé spektrum emócií a pocitov a verím, že najbližšie roky to bude pokračovať,“ napísala na facebooku a pokračovala: „Verím, a myslím si, že vyšetrovateľka dala dokopy kvalitný spis, ktorý obstojí. Svedecké výpovede a znalecké posudky sú podľa môjho názoru silným podkladom k prípadnému konaniu pred súdom. Či to potvrdí aj prokurátorka a či si to bude myslieť aj ten prípadný súd, je vo hviezdach. Som vďačná každému, kto bol pravdivo vypovedať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“