Sexuálne zneužívanie v Chachalande: Exmanželka Paulínyho, markizáčka Andrea, urobila rázny krok

V apríli 2019 otriasol Slovenskom neuveriteľný škandál sexuálneho zneužívania. Bývalá chovankyňa detských táborov Chachaland Katarína Danová (31) ukázala prstom na ich vedúceho Romana Paulínyho (55), ktorý s ňou mal udržiavať vzťah od jej trinástich rokov.

Označila tvár muža známeho širokej verejnosti aj vďaka pôsobeniu v Markíze a vo verejnoprávnej televízii. Exmanželka Paulínyho, markizáčka Andrea Paulínyová (45), bola z celej veci zhrozená a, ako sa zdá, po rokoch, keď aj po rozvode dlho nosila jeho priezvisko, skoncovala nadobro s minulosťou. Kam sa posunul prípad sexuálneho zneužívania, zisťoval Nový Čas. Danová išla s kožou na trh. Po tom, čo prežívala muky z hanby, keď povie svoju pravdu celému svetu, sa zocelila natoľko, že po dlhých mesiacoch odhodlávania bojuje za spravodlivosť a dolapenie vinníka. Ešte vlani v marci zverejnila svoju spoveď na sociálnej sieti. Bez okolkov zo seba dostala šokujúce tajomstvo o sexuálnom zneužívaní, ktoré skrývala dlhé roky.

„Je to vonku. Verím, že čas a dôkazy ukážu, že pravda je na našej strane. Idem von so svojím príbehom, so svojou tvárou a celým menom, lebo sa nehanbím a nebojím. Jednoducho si ma vytypoval a zmanipuloval starší muž. Vyústilo to do ‚vzťahu‘, hoci nerovnocenného, a prišlo k sexuálnemu zneužívaniu,“ priznala Danová v rozhovore pre Sme. Za muža, ktorý ju ako 13-ročnú zviedol, označila vedúceho táborov Chachaland Paulínyho. Ten v tábore dokonca spoznal aj svoju manželku, markizáčku Andreu Paulínyovú, ktorá mala vtedy len 16 rokov.

O rok neskôr sa im narodila dcéra Martina. Paulínyová sa s ním rozviedla v roku 2004 a už vtedy na súde mala čo-to povedať o jeho slabosti na „mladé dievčatá“. Napriek rozvodu však až donedávna nosila jeho priezvisko. To si len pred krátkym časom, po svadbe s novým manželom Miroslavom, zmenila na Fajnorová. S exmanželom Paulínym, ktorý má na krku obrovský problém, ju tak spája už len ich dospelá dcéra.

Odkedy sa Katarína rozhodla označiť Paulínyho ako muža, ktorý ju roky zneužíval, už pretieklo veľa vody. Nový Čas oslovil bratislavskú krajskú políciu, ktorá však cez svojho hovorcu Michala Szeiffa len stroho poznamenala: „Vyšetrovanie v uvedenom prípade v súčasnosti aj naďalej pokračuje.“ Ako priznala bývalá „chachalanďáčka“, má za sebou už viacero výsluchov, ktoré zatiaľ nič nevyriešili. „Verím polícii, ale tomu, prečo to toľko trvá, som neporozumela,“ napísala na facebooku a dodala: „Rok 2019 bol určite iný, ako som očakávala, ale neľutujem nič.“

Prípad je teda aj naďalej v rukách polície. Vyšetrovateľ ešte 28. marca 2019 začal trestné stíhanie pre trestný čin sexuálneho zneužívania, avšak prípad do cieľovej rovinky zatiaľ nedobehol. Katarína má však len jedno prianie. „V roku 2020 by som v ideálnom prípade chcela vidieť, že Paulínyho obvinia, ale tak či onak, chcela by som, aby sa prípad uzavrel. Pre obeť je to pomerne náročný proces. Ja už mám veľa vecí spracovaných a bolo to dávno, ale neviem si predstaviť, že to absolvuje niekto, kto má čerstvú traumu,“ vyjadrila sa Danová pre Sme.