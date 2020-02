Odkaz Voštinára Paulínymu obvinenému zo sexuálneho zneužívania: Dúfam, že si to vypiješ!

Povedal to na rovinu! Otrasný škandál s nechutnými praktikami v tábore Chachaland, ktorý otriasol Slovenskom, sa tak po takmer roku vyšetrovania pohol vpred.

Vtedajší vedúci Roman Paulíny (56), ktorý je známy aj z televíznych obrazoviek, je obvinený zo sexuálneho zneužívania. Tieto udalosti poriadne zamávali aj moderátorom Vladom Voštinárom (56), ktorý s Paulínym v minulosti spolupracoval. Netají svoj šok a zhnusenie a svojmu bývalému kolegovi prostredníctvom Nového Času adresoval tvrdé slová.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bývalá účastníčka detských táborov Chachaland Katarína Danová (31) minulý rok vo svojej bolestnej spovedi prstom otvorene ukázala na Romana Paulínyho, ktorý bol jej vedúcim tábora a mal s ňou udržiavať nerovný intímny vzťah od jej trinástich rokov. Prvé ovocie policajného niekoľkomesačného vyšetrovania sa dostavilo koncom minulého týždňa, keď polícia Paulínyho obvinila z trestného činu sexuálneho zneužívania a hrozia mu dva až desať rokov za mrežami. Tento fakt veľmi zaujal aj Vlada Voštinára, ktorý od začiatku celú kauzu sleduje.

Mal bezsenné noci

Voštinár legislatívne v minulosti zastrešoval Chachaland takmer 5 rokov. „Bola to firma vo firme, to bolo pre mňa obdobie, keď som nebol s tým úplne ok, a tá naša spolupráca sa aj pre toto skončila,“ vysvetlil Voštinár, ktorý na bývalom kolegovi nenechal nitku suchú: „Keď som sa o tom prvýkrát dopočul, vypadol mi telefón z ruky, tep mi stúpol na 250. Mne z toho bolo naozaj zle, to boli bezsenné noci, lebo som nechcel veriť tomu, že niečo také sa mohlo stať. Keby som niečo také vedel, bol by som prvý, ktorý by to riešil a oznamoval. Do toho Chachalandu som ani nemal prístup, oni boli samostatná jednotka,“ povedal moderátor, ktorý je z počínania Paulínyho zhnusený.

Žiadne slzy ľútosti

„Ak mu to naozaj dokážu, ak sa toto dialo, nech sa páči, nech si nesie zodpovednosť. Ani nevyskakujem od radosti, že je obvinený, ale ani mi nevypadla slza ľútosti. Ak je to tak, tak nech si to vypije,“ vyjadril sa na Paulínyho adresu otvorene Voštinár, ktorého mrazí o to viac, že tiež vedie a organizuje letné tábory pre deti.

„Ako jediní z táborov máme trojáčkový certifikát vysokej dôveryhodnosti. Ale som presvedčený, že tí, ktorí robia letné tábory, ich nerobia preto, aby okukovali deti v plavkách, preboha! Ale aby im spríjemnili prázdniny, na ktoré sa tešia. No rodičia si samozrejme musia preklepnúť, kam dávajú deti,“ uzavrel moderátor. Po­dľa informácií Nového Času je Paulíny stíhaný na slobode.reagovala, keď ju Nový Čas oslovil.