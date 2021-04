Evelyn priznáva, že pandémia s ňou zamávala: Veľké problémy rieši s psychológom

Pandémia-nepandémia, Evelyn ide. Spieva, tancuje, moderuje, účinkuje vo viacerých ostro sledovaných reláciách, aktívna je na sociálnych sieťach, píše scenár, pripravuje podcast.

Ale celý čas si dáva pozor a snaží sa byť vzorným občanom. Rozprávali sme sa s komičkou Evou Kramerovou (30).

Napriek pandémii ste vlani moderovali Farmu, teraz zase točíte Tvoja tvár znie povedome a objavíte sa ako hosť aj v programe 2na1. Inými slovami, dlhodobo fungujete obklopená množstvom ľudí... Korona sa vám vyhla?

Chvalabohu, áno, ale myslím si, že je to vďaka naozaj prísnym opatreniam, testovaniu na týždennej báze a tomu, že naozaj celému tímu záleží na vzájomnej bezpečnosti. Za to treba poďakovať všetkým, ktorí sa o to postarali prísnymi opatreniami aj na natáčaní.

Mnohým táto nešťastná pandémia dosť rozkývala psychiku. Čo porobila s vami?

Úprimne, aj moju. Keď prišla prvá vlna, bola som sama v byte bez možnosti sa socializovať so svojimi blízkymi, tak ako to robím normálne. Človek sa musel opäť pozrieť do seba, byť sám so sebou a vystúpiť z kolotoča pracovného a spoločenského – to je niekedy ťažšie než sa zdá. Keď je človek sám a má čas naozaj rozmýšľať, jeho problémy, strachy a neistoty sú ako pod lupou.

Môcť na internete v neobmedzenej miere a v podstate anonymne komentovať čokoľvek, to je pre mnohých každodenná radosť a ventilček na vypustenie agresivity či vlastnej frustrácie. Necítite tiež občas takú potrebu? Ostro kritizovať, hejtovať, možno pod pláštikom nejakého anonymného účtu…?

Túto potrebu nemám. Keď mám veľký problém, riešim ho so psychológom a tie normálne, každodenné, tie riešim s mojimi blízkymi. Myslím si, že ventilovať sa na iných ľuďoch nie je správne ani na internete, ani v reálnom živote. Nehovorím, že sa to nestane. Ľudia majú zlé dni, ale je dôležité nezraňovať druhých len preto, aby sme sa my sami cítili lepšie. To je hrozný vzorec.