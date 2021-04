Žena sa pohádala s manželom tesne pred pôrodom: Drsné, ako priviedla bábätko na svet

Tehotná učiteľka Anne-Marie Duckers (34) z anglického Sutton Coldfield mala popoludní a v noci kontrakcie, ktoré silneli a opakovali sa každých 7 minút.

Jej mama Sylvia ju ráno vzala do nemocnice, kde čakala štyri a pol hodiny. Kontrakcie však začali byť nepravidelné a doktori ju poslali domov s tým, nech si dá vaňu a paracetamol, čo by mohlo pôrod urýchliť. Doma však situácia nabrala nečakaný spád a Anne-Marie začala rodiť. Po hádke s manželom porodila rovno na príjazdovej ceste k domu.

Žena povedala svojmu mužovi Adamovi, aby zavolal sanitku, hoci bývajú hneď vedľa nemocnice, on chcel ísť autom. ,,Niekedy veci dramatizujem, ale teraz som mala pocit, že porodím, kým tam prídeme,“ vysvetlila pre Mirror. ,,Mala som naozaj silné kontrakcie, tak som volala do nemocnice, keďže boli bolestivé a krvácala som. Povedali mi, nech prídem, tak som sa snažila dostať k autu. Dostala som sa len k jeho dverám, keď som skríkla. Vedela som, že dieťa prichádza,“ opisuje drámu.

Susedka Jane videla, ako sa Anne-Marie zrútila k zemi a pribehla na pomoc, zatiaľ čo manžel Adam volal na tiesňovú linku. Krik rodiacej ženy sa ozýval celou ulicou a ďalšia suseda Melinda pribehla s uterákmi. Operátor tiesňovej linky sa spýtal Adama: ,,Vidíte hlavičku?“. Manžel sa pozrel a odpovedal: ,,Pane Bože, áno!“ Anne-Marie porodila syna Jacka na príjazdovej ceste s pomocou manžela a susediek.

Krátko po pôrode prišla sanitka, zdravotníci prestrihli pupočnú šnúru a vzali rodinu do nemocnice na kontrolu. Manželia sa nezabudli poďakovať susedkám, ktoré im pomohli. ,,Bola som v šoku, všetci sme boli, ale bol to krásny moment, pretože to dopadlo dobre. Ako susedia sme si blízki a Anne-Marie a Adam sú milý pár. Na druhý deň k nám prišli, ukázali nám Jacka, dali kvety a poďakovali,“ hovorí Melinda.

Pre Anne-Marie a Adama je malý Jack druhým dieťatkom, už spolu majú dvojročného synčeka Thea. Splniť si sen o spoločnej rodine pre dvojicu nebolo kvôli problémom s plodnosťou vôbec jednoduché. Vzali sa v roku 2012 a o bábätko sa snažili roky. Anne-Marie raz potratila. Niekoľkokrát absolvovali umelé oplodnenie, za čo spolu zaplatili až 20-tisíc libier. ,,Bolo to náročné, ale teraz som veľmi vďačná a nič neľutujem,“ zhodnotila už dvojnásobná mama.