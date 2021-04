Na pohrebe princa Philipa († 99) budú William a Harry stáť bok po boku: Zmier pohádaných bratov nad rakvou starého otca?

Zabudnú na všetky spory. Blížiaci sa sobotňajší pohreb nakoniec predsa len spojí rozhnevaných princov Williama (38) a Harryho (36).

Tajomstvo z pohrebu Diany († 36) odhalené: William a Harry nechceli kráčať za rakvou! Princ Philip († 99) ich presvedčil jednou vetou

Bratia medzi sebou dlhé mesiace neprehovorili. Spoločne vzdajú úctu milovanému dedkovi princovi Philipovi († 99). Na jeho poslednej ceste ho odprevadia vedľa seba. Všetko môže zmeniť Harryho prítomnosť na smútočnom obrade. Nie je žiadnym tajomstvom, ako veľmi k svojmu starému otcovi vzhliadal. Na pohreb priletí pravdepodobne súkromným lietadlom z Kalifornie, no bez Meghan (39).

Lekári jej pre pokročilé štádium tehotenstva neodporúčajú letieť. Harry má tak podľa kráľovských expertov jedinečnú možnosť napraviť spôsobené škody. Očakáva sa, že bok po boku pôjdu s Williamom za Philipovou rakvou. Zosnulého princa do Kaplnky sv. Juraja nakoniec povezie auto vyrobené na mieru. Za jeho vznikom stojí práve Philip, ktorý stroj pomohol navrhnúť.

„Strčte ma dozadu do Land Rovera a odvezte ma do Windsoru,“ údajne vtipne informoval svoju manželku. Bezprostredne za jeho pohrebným vozom pôjde princ Charles (72) a ďalšie jeho deti s vnúčatami vrátane Harryho s Williamom. Či ich zjednotenie bude len naoko, zostáva otázne. Experti však dúfajú, že ich ročné odlúčenie by mohlo viesť k istému zmiereniu.

V kráľovskej rodine po odchode Harryho s Meghan panovala dusivá atmosféra. Tá vyvrcholila začiatkom tohto marca, keď mladá dvojica poskytla šokujúci rozhovor moderátorke Oprah Winfrey (67). V ňom Harry o svojom staršom bratovi prezradil, že zostal uväznený vnútri monarchie. Ostrými slovami nešetril ani ich otca princa Charlesa. Obvinil ho, že to on s ním prestal komunikovať a „odstrihol“ ho od financií. To všetko poznačilo kráľovskú rodinu, a najmä znepokojilo Alžbetu II. (94) s princom Philipom, ktorý sa už nanešťastie uzmierenia nedožil.