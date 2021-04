Služobníctvo prehovorilo o posledných okamihoch princa Philipa († 99): Kráľovná pri jeho smrteľnej posteli! Želal si jedinú vec

Princ Philip († 99) strávil na prelome februára a marca dvadsaťosem dní na nemocničnom lôžku.

Lekári mu počas tej doby operovali srdce. Bola to najdlhšia hospitalizácia v živote manžela britskej kráľovnej Alžbety II. Avšak po návrate na hrad Windsor pred troma týždňami vojvoda z Edinburghu oznámil svojej manželke, že radšej zomrie doma, no do nemocnice ho už nedostanú.

Denníku The Mirror to prezradilo služobníctvo pracujúce pre kráľovský pár. Princ Philip celé tri týždne všetkým neustále opakoval dve slovíčka: "No Fuss!" Teda žiadny rozruch. Odmietal nosiť audiofóny, odmietal jazdiť na vozíčku a veľmi nejedol. Väčšinu času, kedy to dovoľoval kráľovnin program, trávil s manželkou. Podľa služobníctva bol pokojný, čítal, písal listy, telefonoval s príbuznými - Zoom odmietal a neznášal - a užíval si jarného slnka.

"Bol rozhodnutý, že zomrie doma, časy podávania svojich jedál nechal zmeniť tak, aby mohol večerať s kráľovnou, kedykoľvek to bolo možné," cituje The Mirror.

Philip ale viditeľne chradol. Odmietal napríklad ranný čaj o 7.30 a jedla na podnose sa ani nedotkol. Keď bolo pekne, vyšiel s podporou paličky - vozík odmietal - von a sedel na slnku pod dekou. "Dajte tú prekliatu vec preč z mojich očí!" Hneval sa zakaždým, keď mu služobníctvo prisunulo kolieskové kreslo.

Princ Philip zomrel 9. apríla skoro ráno vo svojej posteli s kráľovnou po svojom boku. Splnilo sa mu teda posledné želanie. Pri lôžku stáli dve fotografie - portréty manželky Alžbety II. a mamičky princeznej Alice Gréckej. Philip si prial veľmi prostý vojenský pohreb bez zbytočných verejných pôct a príkras.

Vojvoda z Edinburghu zomrel 9. apríla, v deň šestnásteho výročia svadby jeho najstaršieho syna princa Charlesa a Camilly Parkerovej-Bowlesovej.