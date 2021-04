Kráľovná Alžbeta II. čelí najväčšej kríze od čias Dianinej († 36) smrti: Zvládne ďalšie výzvy sama?!

Boli si vzájomnou oporou do poslednej chvíle. Alžbeta II. (94) bola pri princovi Philipovi († 99) v osudné piatkové ráno, keď zomieral.

Oporou su pre ňu synovia, ktorí za ňou prišli do Windsoru. Kráľovná však zostala sama na urovnanie napätých vzťahov nielen medzi princom Charlesom (72) a jeho synmi Williamom a Harrym, ale aj na udržanie kráľovskej rodiny, ktorá prechádza najväčšou krízou od smrti princeznej Diany v roku 1997.

Odišiel šťastný. Princ Philip si želal zomrieť vo svojej vlastnej posteli. Po celý ten čas bola s ním milovaná Lilibeth, ako volal svoju kráľovnú. Panovníčka drží za manžela 8-dňový smútok. Ako matka štyroch detí nezostala na žiaľ sama. Do Windsoru dorazili jej synovia princ Edward a Andrew, ktorý žije k hradu najbližšie. Princ Charles, naopak, po otcovej smrti z Windsoru odišiel s vedomím, že si medzi sebou všetko vydiskutovali.

Kráľovná sa podľa protokolu utiahla do úzadia. Zostáva otázne, či sa aj naďalej bude strániť verejnosti a prenechá trón svojmu najstaršiemu synovi. Ten má momentálne napäté vzťahy so svojím mladším synom Harrym, ktoré trápia aj Alžbetu II. Môže za to jeho odchod z rodiny, a najmä kontroverzný rozhovor, ktorý spolu s Meghan minulý mesiac poskytli Oprah Winfrey. Rovnaký škandál vyvolal Dianin rozhovor pre BBC po rozvode s Charlesom. Alžbeta II. je momentálne jedinou inštitúciou, ktorú Briti považujú za dôležitú. Krajina si prešla len prednedávnom brexitom a je zmietaná pandémoiou koronavírusu. Borisa Johnsona pritom Briti považujú za toho, kto polarizoval krajinu.