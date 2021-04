Najdlhšie vládnuca žena sveta kráľovná Alžbeta II.: Nečakané odhalenie o jej vzťahu s princom Filipom

Britská kráľovná Alžbeta II. (94) je rozhodne najznámejšou žijúcou panovníčkou sveta. V uplynulých dňoch vstúpila do neuveriteľného sedemdesiateho roku na kráľovskom tróne, ktorý zdedila po svojom otcovi Jurajovi VI. nečakane i dramaticky.

Viete, ktoré panovnícke rekordy kráľovná Alžbeta dosiahla a aké oslavy už kráľovský dvor plánuje k platinovému jubileu, ak sa ich kráľovná dožije?

V dejinách je len málo panovníkov, ktorí by vládli tak dlhú dobu ako kráľovná Alžbeta II. 6. februára 2021 uplynulo 69 rokov od chvíle, čo skonal jej otec Juraj VI. a ona ako najstaršia dcéra po ňom symbolicky prebrala žezlo. Spomedzi žijúcich panovníkov celého sveta sedí na tróne najdlhšie a v pomyselnom rebríčku ju v dejinách predbehli len traja iní monarchovia. Medzi vládnucimi ženami už teraz nemá konkurenciu a s najväčšou pravdepodobnosťou po nej na trón opäť nastúpi celý rad mužských panovníkov, počnúc synom Charlesom. Aká však bola jej cesta a čo všetko musela ako vládkyňa pre svoje kráľovstvo obetovať?

Elizabeth Alexandra Mary sa narodila 21. apríla 1926 v Londýne a najbližšia rodina ju odmala oslovovala Lilibet. Svoje tri krstné mená dostala po svojej matke a babičkách. Prvých desať rokov života však vyrastala ako ostatné princezné v kráľovskej rodine. Jej otec, doma zvaný Bertie, bol až druhorodeným synom kráľa Juraja V., a tak sa očakávalo, že na trón nastúpi jeho starší brat Eduard VIII. a jeho prípadní potomkovia.

Keď zakázaná láska zvíťazí

Ten v roku 1936 skutočne na trón nastúpil a hneď bolo jasné, že sa na túto úlohu príliš nehodí. Bol totiž strojcom jedného z najväčších škandálov, do akých sa kráľovská rodina dostala, minimálne čo sa 20. storočia týka.

Britská monarchia pod jeho vedením mohla vyzerať veľmi odlišne od tej, ako ju poznáme dnes. Koncom januára 1936 totiž zomrel kráľ Juraj V. a na trón nastúpil jeho prvorodený syn Eduard VI. Bolo známe, že otec svojho najstaršieho potomka poznal až príliš dobre a vedel, že túto úlohu nezvládne. Známe sú jeho prorocké slová, podľa ktorých Eduard zničí sám seba do roka od nástupu na trón. Ako sa neskôr ukázalo, jeho predpoveď bola presná v každom ohľade. Práve preto starý kráľ uprednostňoval svojho mladšieho syna Bertieho a jeho najstaršiu dcéru Alžbetu. Ak by neexistoval zvyk, podľa ktorého musí na trón nastúpiť najstarší syn, určite by vládu prenechal práve Bertiemu.

Po nástupe Eduarda na trón bolo od prvej chvíle jasné, že novému kráľovi chýba trpezlivosť, nemá chuť dodržiavať prísny kráľovský protokol a že ani v štyridsiatich dvoch rokoch nemá veľkú chuť usadiť sa tradičným spôsobom. Naopak, už od svojich mladíckych rokov bol známy nekonečnými aférami s veľkým množstvom neraz vydatých žien. Jedna z jeho mileniek sa dokonca zaplietla do vraždy. Radosť na kráľovskom dvore nevzbudil ani jeho posledný objav – Američanka Wallis Simpsonová, ktorá bola nielen rozvedená, ale svojmu druhému manželovi zahýbala práve s budúcim kráľom.

Ich aféra pokračovala aj po nástupe Eduarda na trón. Po druhom rozvode totiž kráľ požiadal Wallis o ruku. Proti tomuto kroku bol nielen ministerský predseda Baldwin, ale manželstvo s rozvedenou ženou sa nezlučovalo s postavením panovníka ako hlavy anglikánskej cirkvi. Tá neumožňovala, aby rozvedený človek znova uzavrel manželstvo, ak jeho manžel či manželka boli nažive. Na obzore tak bola veľká ústavná kríza. Jediným riešením pre Eduarda bola abdikácia, teda odstúpenie z trónu. Vládol len 326 dní a stal sa tak najkratšie vládnucim britským monarchom. So svojou láskou Wallis však ostal až do konca svojich dní, zomrel v máji 1972.

Vojna, stres a cigarety

Malá Lilibet mala práve desať rokov, keď na trón nastúpil jej otec Juraj VI. Žiadne veselé časy ju však nečakali. Aj keď existovala možnosť, že by jej rodičia mohli mať ešte mužského potomka, ktorý by mal v nástupníctve na trón pred ňou prednosť, žiadne ďalšie dieťa už do rodiny nepribudlo. Mladá princezná sa začala preto pripravovať na svoju budúcu úlohu. V roku 1940 ako štrnásťročná po prvý raz vystúpila na verejnosti v rozhlasovom vysielaní stanice BBC, kde sa prihovorila deťom evakuovaným z miest pred bombardovaním. V nasledujúcich rokoch spolu s mladšou sestrou Margaret aktívne vypomáhali ako dobrovoľníčky po tom, čo kráľovská rodina odmietla evakuáciu do Kanady.

Na začiatku Bertieho vlády bola krajina otrasená, to najhoršie ju však čakalo počas vojny. Kráľ bol mimoriadne odhodlaný boj proti Nemecku vyhrať. Víťazstvo nakoniec prišlo a Británia stála na strane víťazov, daň za to však bola privysoká. Neustály stres si kráľ kompenzoval častým fajčením, čo mu mimoriadne zhoršilo zdravie, nepomohla ani operácia nádoru v pľúcach.

Naopak, Alžbeta v povojnových rokoch prežívala zrejme najkrajšie roky svojho života. Po jej boku sa objavil pohľadný bývalý grécky princ Filip (99) a dva roky po skončení vojny už boli manželmi. Oddaná Alžbeta už vtedy prebrala niektoré z kráľovských povinností, aby odbremenila matku a chorého otca. Rovnako to bolo aj začiatkom roka 1952. Keďže chorý kráľ už nebol schopný cestovať po zmenšujúcom sa, no neustále rozsiahlom Commonwealthe, vyrazili na cestu cez Afriku do Austrálie Alžbeta s manželom. Jej otec ešte trval na tom, že sa príde s párom rozlúčiť na letisko. Videli sa naposledy. Kráľ zomrel o šesť dní vo veku 56 rokov na infarkt v spánku. Nová kráľovná mala vtedy len 26 rokov.