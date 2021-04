Šou Tvoja tvár znie povedome plná šokujúcich vystúpení: Cinkota ukáže tam dole až príliš!

Úspešná markizácka šou Tvoja tvár znie povedome je v plnom prúde a účinkujúci majú za sebou už polovicu vystúpení.

Po tom, čo nedávno vlnu pobúrenia zodvihlo u našich českých susedov nariadenie, že sa čierna pleť na pódiu tejto šou proste nebude akceptovať, tak nahote sa u nás rozhodne stopka nedáva.

Ba dokonca tento rok museli mať niektorí súťažiaci poriadne gule a množstvo odvahy na to, aby polonahí dokázali stáť na javisku. Najbližšie kolo si to poriadne odnesie herec Dušan Cinkota (50), ktorý počas vystúpenia ukáže rozhodne oveľa, viac ako sa čakalo.

Dušan Cinkota nad ponukou do zábavnej markizáckej šou dlho neotáľal. Nie je tajomstvom, že si siahol na dno svojich síl, keď musel absolvovať vražednú kombináciu spevu v angličtine a tanca, keď sa prevtelil za speváka Jasona Derula. No najbližšie kolo mu ruleta vyžrebovala poriadnu nálož, a to speváka Marilyna Mansona. Porota ostane sedieť ako prikovaná, keď sa im zrazu naskytne pohľad na polonahého Cinkyho s holým zadkom.

„Ja som teraz pochopila, prečo chlapci väčšinou nemajú slov, keď sú tu polonahé dievčatá, pretože ja teraz tiež akosi nemám slov,“ zaznejú slová porotkyne Lujzy. „Jediné chlpy na tele mám obočie,“ dodá herec s tým, že je jasné, že musel aj niečo, bohužiaľ, obetovať a vytrpieť si.

„S odhalením som problém nemal, pretože taký bol kostým a ja ako herec som povinný ho prijať za svoj, a to sa mi aj podarilo. Problémom skôr bolo to javiskové vyjadrenie Marilyna Mansona. To som si musel pripraviť ako divadelné predstavenie. Čiže načasovať, nakrokovať, mať presne stanovený pohyb doľava, doprava, gestá a vedieť, čo kedy robím, aby som sa cítil ako herec. Lebo ako spevák sa v Man­sonovi človek asi nemôže cítiť celkom dobre, keďže tam nejde veľmi o spev,“ vyjadril sa Dušan pre Nový Čas.

Ako sa zdá, tento rok šou akoby zapla pomyselné tlačidlo v zmysle menej je viac a odhalenými vystúpeniami rozhodne nešetrí, ako to bolo aj pri vystúpení Braňa Mosného ako Lady Gaga. Ten sa po pódiu producíroval s holým zadkom rovnako.

Jedného veľa, druhého málo

Po úspešnom štarte prišla facka pre tvorcov, ktorú im uštedril majiteľ licencie v podobe nariadenia, že sa čierna pleť na pódiu tejto šou proste nebude akceptovať. Za všetkým má byť politická superkorektnosť a zvýšené rasistické napätie po celom svete. Zatiaľ čo v Čechách účinkujúcich na tmavo nefarbia, Markíza ešte stále lavíruje na hrane.

„TV Markíza rešpektuje všetky požiadavky licenzora tejto svetoznámej šou. Naším cieľom je rešpektovať a uctiť si umelcov celého sveta bez ohľadu na ich rasu, a preto citlivo pristupujeme aj k maskovaniu našich účinkujúcich,“ povedala Novému Času PR manažérka projetku Andrea Macáková.