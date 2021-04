Šesť sexíc v pikantnom čísle šou Tvoja tvár znie povedome: Konflikt pred nakrúcaním!

Hustá atmosféra na skúškach?! Makrizácka šou Tvoja tvár znie povedome je plná prekvapení. Nedeľné špeciálne číslo bude patriť šiestim sexbombám.

Dáša Mamba Šarközyová (31), Veronika Strapková (30), Ivana Regešová (35), Saša Gachulincová (30) a twiinsky Veronika a Daniela Nízlové (34) sa predstavia ako hriešna skupina Pussycat Dolls. Podľa informácií Nového Času došlo ešte pred nakrúcaním medzi fešandami ku konfliktu. Čo sa stalo?!

Už v nedeľu uvidia diváci v šou poriadne pikantné číslo. Hriešne telá, zvodné pohyby a sexi ženy budú šúčasťou špeciálneho čísla. Mamba, Strapková, Regešová, Gachulincová a twiinsky predvedú naozaj skvelé vystúpenie, ktorému však predchádzala poriadna výmena názorov.

„Všetky chceli zahviezdiť a uvedomovali si, že smotanu zlíže najmä hlavná hviezda, ktorou je v originálnej skupine Nicole Scherzinger. Preto každá z nich bojovala o tento flek a ešte pred nakrúcaním malo dôjsť ku konfliktu,“ prezradil Novému Času zdroj zo štábu šou a pokračoval:

„Nakoniec sa tvorcovia rozhodli pre Mambu, pretože tá sa najviac na Nicole podobá. Dáša bola, samozrejme, rada, kamery a vystupovanie miluje. Takže bola ona najväčšou hviezdou.“ Samotná Mamba sa potešila.

„Môžem hovoriť len za seba. Ja som sa potešila, keď ma tvorcovia zavolali do šou, a od začiatku som bola nastavená na to, že oni, samozrejme, rozhodnú o tom, kto bude mať akú úlohu v tomto vystúpení. Takže som do toho nijako nezasahovala, poslušne som čakala na verdikt a ten ma, samozrejme, potešil. Myslím si, že to nakoniec vypálilo super, takže ja som spokojná,“ priznala speváčka.

Bol aj úraz

Ostatné protagonistky, zdá sa, o škriepke hovoriť nechcú. „Nebola bitka,“ zasmiala sa Veronika Nízlová a dodala: „Baby, ktoré mali tmavšiu pokožku, tak tie boli mulatky. Je pravda, že ja som sa bála blonďavej parochne. Nakoniec to bolo super, užila som si aj skúšanie aj samotné vystúpenie. Neboli žiadne škriepky či hádky.“

Jej sestra Daniela mala dokonca vážne zdravotné problémy. „Choreografia bola taká náročná, že som si na tréningu dorantala koleno a ledva som to odtancovala. Koleno ma už nepustilo do drepových pohybov a mám s ním doteraz problémy,“ priznala twiinska.