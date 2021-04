Dve obce súperia o prvenstvo v počte bocianích hniezd: Je pravda čo sa o nich hovorí? Zaujímavý jav v Kamenici!

To sa len tak nevidí. Najviac bocianích hniezd majú na východe Slovenska. O prvenstvo každoročne súperí Kamenica nad Cirochou (okr. Humenné) so Zemplínskym Hradišťom (okr. Trebišov), ktoré dostalo prezývku Bocianopolis.

V Kamenici tento rok osídlili vznešené biele vtáky z 23 hniezd až 19. A ak sa hovorí, že bociany nosia bábätká, tak tu to platí nabetón! Na to, aby mali bociany dobré podmienky, dohliada pracovník Štátnej ochrany prírody z Medzilaboriec Martin Šepeľa. „Takmer všetky vznikli prirodzene. Neprekladáme ich. Pravidlo je, že miesto hniezdenia si určuje bocian,“ hovorí ochranár, ktorý ku každému hniezdu postupuje citlivo.

„Museli sme napríklad odstrániť a následne vytvoriť nové hniezdo na kaštieli, takže sme ho situovali neďaleko. Presúvali sme napríklad aj hniezdo na miestnom zdravotníckom stredisku na neďaleký stĺp, lebo na komíne už spôsoboval problémy. Bociany sa presťahovali, ale ďalšie si znova vytvorili hniezdo na komíne, takže nám takto pribudol nový pár,“ poznamenal s tým, že sedem hniezd je aj na miestnom prírodnom letisku.

„Vytvoril ich prenajímateľ. Tam však neboli všetky hniezda obsadené, lebo bociany si vyberajú, kde sa usídlia. Niekam sa im ne­chce, inde sa zase musia vytvárať zábrany, aby sa tam neusídlili,“ doplnil.

Deti sa rodia ostošesť

Dôvodom veľkej koncentrácie bocianov v dedine sú podľa neho dobré podmienky. „Prvé a posledné slovo má vždy bocian. Bociany sa tlačia k ľudským obydliam. Musia však mať aj vhodný biotop - ako pri Kamenici, kde môže zbierať hmyz, hraboše, obojživelníky,“ vysvetlil ochranár. Z množstva bocianov v okolí sa tešia aj v miestnych rodinách.

„Donedávna sme aj my mali neďaleko nášho domu bocianie hniezdo. Možno to malo svoj efekt,“ usmiala sa Zuzana Balberčáková, ktorá sa teší z troch zdravých detičiek. Naposledy pribudol do famílie Šimonko (6 mesiacov). Podobný babyboom mali aj v ďalšej rodine v obci. Troch potomkov priviedla na svet Katarína Lukáčová. „Bociany asi naozaj plnia svoje poslanie. My tiež máme hniezdo neďaleko nášho domova,“ uzavrela nadšená mamička.

Atraktívne sídlo s dostatkom potravy

Najviac obsadených hniezd na Slovensku v Kamenici nad Cirochou potvrdil aj najväčší odborník na bociany na Slovensku Miroslav Fulín. „Počítať sa majú len obsadené hniezda, lebo podložiek si môže každý nastavať, koľko chce. V Zemplínskom Hradišti ich vlani bolo 13. Dôvodom, prečo sa bociany zhromažďujú na jednom mieste, je potravinová báza. Sú tam lúky, ktoré sa kosia, dobytok, ktorý sa pasie, aj udržiavané letisko, kde môžu byť hady, hraboše, jašterice. Bociany zvyknú vytvárať aj koloniálne osídlenie,“ ozrejmil expert.

Počty hniezd a bocianov

2020: 23 hniezd, odchovaných 31 mláďat

2019: 25 hniezd, odchovaných 34 mláďat

2018: 18 hniezd, odchovaných 23 mláďat